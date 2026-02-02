Ratifican a Abel Ruiz Méndez al Frente de CANACINTRA Tapachula

*Industriales Delinean Agenda Para Detonar el Desarrollo Regional

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero de 2026.- En un momento clave para la economía de la frontera sur, Abel Ruiz Méndez fue ratificado como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Delegación Tapachula, refrendando la confianza del sector empresarial en su liderazgo para fortalecer y reposicionar a la industria local en un entorno de grandes retos, pero también de importantes oportunidades.



La ratificación se dio durante una reunión de trabajo con integrantes del gremio industrial, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar una agenda que permita impulsar la competitividad, atraer inversiones y generar empleos formales en una región que históricamente ha enfrentado rezagos estructurales. En este encuentro se adelantó que en los próximos días se realizará el acto protocolario oficial, donde se presentará el plan de trabajo de la nueva etapa de la dirigencia.Como parte de estas actividades, los socios de CANACINTRA sostuvieron un diálogo con el emprendedor y politólogo tapachulteco José Luis Gálvez Gómez, con quien se analizaron diversos temas de impacto económico y social, particularmente los proyectos estratégicos que actualmente se impulsan desde el ámbito federal y estatal.Entre los puntos centrales destacó el desarrollo de los polos de crecimiento en Puerto Chiapas, considerados una pieza clave para detonar la actividad industrial, logística y comercial, así como para atraer capital nacional y extranjero que genere una mayor derrama económica y bienestar social.Asimismo, se abordaron los avances de la Línea K del Tren Interoceánico, infraestructura que promete fortalecer la conectividad de la región y convertir a Tapachula en un nodo estratégico del comercio en el sur-sureste del país.En un ambiente de diálogo abierto, José Luis Gálvez Gómez subrayó que Tapachula cuenta con condiciones privilegiadas para su crecimiento, al ubicarse en una posición geográfica estratégica que la coloca como puerta de entrada a Centroamérica y punto clave del intercambio comercial internacional.Añadió que, con una adecuada coordinación entre gobierno, iniciativa privada y sociedad, estos proyectos pueden traducirse en desarrollo económico sostenible, inclusión social y mayores oportunidades para la población.Finalmente, los integrantes de CANACINTRA coincidieron en que la ratificación de Abel Ruiz Méndez representa continuidad, pero también una oportunidad para renovar esfuerzos, fortalecer al sector productivo y consolidar a Tapachula como la capital económica de Chiapas y un referente de desarrollo en la frontera sur de México. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros