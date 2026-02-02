lunes, febrero 2, 2026
Piden que Incorporen a Lengua Maya Mam Como Asignatura Obligatoria en las Escuelas

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero de 2026.- El Consejo Supremo Maya Mam del Soconusco exigió a los tres niveles de Gobierno que la lengua Mam sea incorporada como asignatura obligatoria en el sistema educativo regional, desde Preescolar hasta el nivel universitario, ante el riesgo inminente de su desaparición.
El presidente del organismo, el Tata Esteban Bravo Verdugo, advirtió que, pese a contar con más de 10 mil hablantes en la región, la ausencia de políticas públicas, presupuesto y respaldo institucional mantiene a esta lengua ancestral en una situación crítica.
De acuerdo con registros del propio Consejo, actualmente existen 10 mil 782 hablantes del Mam en el Soconusco.
Sin embargo, Bravo Verdugo señaló que la transmisión intergeneracional se debilita, debido a que su enseñanza depende únicamente de esfuerzos comunitarios aislados y no de un programa educativo formal.
“La lengua se está negando a morir, pero sin apoyo del gobierno es muy difícil sostenerla. Necesitamos que se implemente como materia oficial y que se formen docentes capacitados para enseñarla”, expresó.
La lengua Mam ha sobrevivido por más de cinco siglos en la franja montañosa que conecta a México con Guatemala, pero hoy enfrenta una amenaza real de extinción si no se actúa de manera inmediata, subrayó.
Actualmente, la enseñanza de la lengua maya mam se mantiene gracias a iniciativas locales.
No obstante, Bravo Verdugo señaló que estos esfuerzos carecen de sostenibilidad. Los instructores, muchos provenientes de comunidades de la sierra, deben cubrir de su propio bolsillo gastos de transporte y materiales, lo que limita la continuidad del proyecto.
“El interés de la juventud existe, pero sin recursos económicos no podemos avanzar”, puntualizó.
El Consejo Supremo Maya Mam planteó que la lengua sea reconocida formalmente en la plataforma educativa de la Secretaría de Educación, con el objetivo de que sea considerada un idioma de enseñanza y no solo una manifestación cultural regional. EL ORBE/Nelson Bautista

