En México Sólo el 7% de Donaciones de Sangre se Realiza de Manera Voluntaria

* La Desinformación es uno de los Principales Problemas.

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero del 2026.- La falta de donadores de sangre sigue siendo uno de los principales riesgos silenciosos para la atención de emergencias médicas en México.

Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que durante 2024 se captaron más de 334 mil litros de sangre, lo que representó un ligero incremento respecto al año anterior, especialistas advierten que la cifra sigue siendo insuficiente frente a la demanda real del sistema de salud.

Hugo Roblero, coordinador de enseñanza del Banco de Sangre San Agustín, alertó que el país mantiene un rezago significativo en donación altruista. Apenas el 7 por ciento de las donaciones se realizan de manera voluntaria, muy por debajo de países como España o Brasil, donde esta práctica alcanza hasta el 60 por ciento. “Donar sangre de forma altruista significa acudir por iniciativa propia, sin esperar una emergencia familiar, con la certeza de que una sola donación puede salvar hasta tres vidas”, explicó.

El especialista subrayó que uno de los principales obstáculos es la desinformación. Persisten mitos que desalientan a la población, como la idea de que donar sangre provoca aumento de peso, que las personas tatuadas no pueden donar o que quienes padecieron hepatitis en la infancia quedan excluidos de por vida.

Roblero aclaró que, con los protocolos actuales, una persona tatuada puede donar seis meses después, y quienes tuvieron hepatitis A, también son aptos, gracias a pruebas más precisas que descartan riesgos.

La sangre es un recurso insustituible en el tratamiento de enfermedades como cáncer, anemia, padecimientos renales y hepáticos, así como en cirugías, trasplantes, accidentes graves, quemaduras y emergencias obstétricas. No obstante, en situaciones críticas suele no haber donantes disponibles de inmediato, lo que coloca a pacientes y familias en escenarios de angustia.

Por ello, especialistas insisten en la urgencia de fomentar una cultura permanente de donación altruista. Donar antes de que ocurra una tragedia no solo fortalece los bancos de sangre, sino que garantiza que, cuando la vida dependa de ello, la ayuda esté disponible. EL ORBE/ JC