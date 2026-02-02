Eduardo Ramírez Participa en Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional

*Realizada en Tuxtla Gutiérrez, Estuvieron Presentes los Diferentes Partidos Políticos que Integran la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas

Durante la Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional, realizada en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar refrendó su respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció como una mandataria valiente y a la altura de su responsabilidad como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Señaló que su liderazgo la coloca entre las mejores dirigentes del mundo, por su firme compromiso con la defensa de la soberanía, los derechos, el territorio y los bienes del pueblo de México.



Acompañado por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chiapas, Carlos Molina Velasco; la secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Adriana Grajales Gómez; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; así como dirigentes de los partidos políticos que integran la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, el mandatario sostuvo que en Chiapas quienes forman parte de la Cuarta Transformación comparten la solidaridad, los valores y el amor profundo por la patria, sin embargo, advirtió que a nivel nacional existen actores que quieren ver el movimiento confrontado, por lo que convocó a mantener la unidad y tener presentes los objetivos comunes.“Hay quienes le apuestan a que nos vamos a dividir, por eso yo les pedí a las dirigencias de nuestra coalición que estemos muy unidos, el objetivo es México, no hay que perder esa brújula, el objetivo es Chiapas, el objetivo es la paz, el objetivo es la prosperidad compartida y el objetivo es la defensa de la soberanía”, manifestó ante la militancia de los partidos políticos de la coalición, quienes, en unidad, participaron en esta Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional.Ramírez Aguilar enfatizó que desde Chiapas las y los mexicanos reafirman que la soberanía reside en el pueblo y que su defensa es irrenunciable, al tratarse de la esencia de la grandeza de México. Recordó que, como en otros momentos históricos, el país saldrá adelante gracias a la unidad de su gente. “Somos los mejores hijos e hijas de México, y en Chiapas las y los chiapanecos somos los mejores hijos de esta nación. ¡Viva Chiapas!, ¡viva nuestra soberanía!, ¡viva México!”, exclamó.Estuvieron presentes el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Fabiola Cruz García; y el enlace estatal de Afiliación y Credencialización de Morena, Andrés González López.También asistieron el secretario ejecutivo general del Partido Verde Ecologista, Jorge Manuel Pulido López; el presidente del Comité Estatal del Partido del Trabajo, Francisco Amadeo Espinosa Trujillo; el presidente del Comité Estatal de Redes Sociales Progresistas, Ricardo Aguilar Gordillo; así como Consejeras y Consejeros Nacionales y Estatales, Diputadas y Diputados federales y locales, y Presidentas y Presidentes Municipales, entre otros. Boletín Oficial