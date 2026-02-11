Afinan Destalles Para el III Congreso Internacional de Ingeniería 2026 en Tapachula

*Participarán Expertos de Todo el Mundo.

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero del 2026.- Con el firme propósito de fortalecer la capacitación y actualización profesional en el sector energético, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas anunció la realización del Tercer Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Tapachula 2026, que se celebrará los días 5 y 6 de marzo en el Hotel HolidayInn.

El presidente del Colegio, Ing. Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez, informó que este encuentro se desarrollará bajo el lema “La energía como motor de desarrollo económico y sustentable”, abordando temas estratégicos como energías renovables, innovación en la ingeniería, normativa aplicable y electromovilidad.



Por su parte, la ingeniera Enixe López y Fuentes, agremiada del Colegio, destacó que el congreso está diseñado tanto para estudiantes como para profesionistas y público en general, con tres modalidades de inscripción: público abierto, estudiantes -quienes deberán acreditar su condición académica- y colegiados o profesores. Señaló que los recursos recaudados permitirán impulsar acciones de capacitación continua y fortalecer la vinculación profesional.El ingeniero Manuel Zúñiga Hernández subrayó que una de las ponencias centrales será la relacionada con instalaciones eléctricas hospitalarias, donde se abordarán temas como tableros aislados y sistemas eléctricos en quirófanos, fundamentales para garantizar seguridad en clínicas y hospitales. Indicó que esta información es relevante no solo para ingenieros, sino también para arquitectos, constructores y directivos del Sector Salud.Asimismo, el ingeniero José María Arguello, fundador del Colegio con más de 41 años de trayectoria, hizo un llamado a mantener la capacitación constante ante la evolución tecnológica, destacando áreas como la certificación en electromovilidad y la correcta instalación de paneles solares para evitar riesgos y fallas.El Congreso contará con la participación de integrantes de la FECIME, ponentes de reconocimiento nacional e internacional, así como exposición de maquinaria, equipo y herramientas especializadas.La convocatoria permanece abierta a instituciones educativas, hospitales públicos y privados, y a la sociedad en general interesada en fortalecer sus conocimientos en el sector eléctrico. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros