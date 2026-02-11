COCOPARCI Busca Cobertura en más de 500 Colonias de Tapachula

*Actualizará y Ampliará el Padrón.

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero de 2026.- Con el propósito de convertir la participación ciudadana en un factor clave para la prevención del delito, el Comité de Consulta y Participación Ciudadana (COCOPARCI) anunció una reingeniería integral de su estructura y operación, orientada a modernizar las estrategias de seguridad en el municipio.

El anuncio fue realizado por el presidente del Comité, Ulises Ramos López, quien explicó que este nuevo modelo busca fortalecer la colaboración entre sociedad y autoridades mediante el uso de herramientas tecnológicas, análisis territorial y una mayor cobertura comunitaria.



1 de 2

Uno de los principales objetivos de esta nueva etapa es la actualización y ampliación del padrón de colonias. Actualmente, COCOPARCI mantiene presencia en 76 sectores; sin embargo, la meta es alcanzar más de 500 colonias, incluidas aquellas en proceso de regularización.Se realizará un censo inicial para identificar los delitos con mayor impacto en cada zona, lo que permitirá diseñar acciones focalizadas, detalló.Para ello, se conformarán cuatro comités especializados que trabajarán de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de Gobierno.Como parte central de la reingeniería, COCOPARCI desarrolla una aplicación móvil de denuncia anónima, que permitirá reportar hechos delictivos o conductas sospechosas sin registro de datos personales ni números telefónicos, garantizando la confidencialidad de los usuarios.La información recabada será analizada por el comité y canalizada directamente a las instancias correspondientes, con el objetivo de agilizar la respuesta y mejorar la toma de decisiones.En un plazo aproximado de un mes, el organismo contará con un Mapa de Calor del Delito, que identificará zonas de mayor incidencia y los ilícitos más frecuentes, como robo a transeúnte, robo a casa habitación y extorsión.De forma paralela, se implementará una estrategia de comunicación digital que incluirá, página web y redes sociales oficiales.Cápsulas informativas sobre prevención del delito, guías prácticas de actuación ante asaltos o extorsiones telefónicas.El objetivo de COCOPARCI no es duplicar funciones, sino consolidarse como un vínculo efectivo entre la ciudadanía y las autoridades, afirmó.La prevención debe convertirse en un hábito colectivo, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista