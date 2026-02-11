Recupera su Vivienda Adulta Mayor en Tapachula Tras Intervención de la Fiscalía

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero de 2026.- Luego de varios años de incertidumbre legal, este martes la señora Asunción, persona de la tercera edad que había denunciado el despojo de su vivienda, logró recuperar formalmente su propiedad gracias a la intervención de la Fiscalía General de Justicia y al acompañamiento del colectivo Mujeres en Movimiento.

La adulta mayor, quien contaba con el certificado original de vivienda otorgado por el Gobierno del Estado tras resultar damnificada, había señalado que durante siete años su caso permaneció sin avances significativos.

Sin embargo, tras las recientes gestiones realizadas por la organización encabezada por Isabel Méndez Hernández y la atención brindada por las autoridades ministeriales, el asunto fue revisado y resuelto conforme a derecho.

De acuerdo con lo informado, este martes se llevó a cabo la diligencia correspondiente mediante la cual la señora Asunción y su familia tomaron nuevamente posesión del inmueble. La resolución favorable permitió restituir sus derechos sobre la propiedad, brindando certeza jurídica a una familia que se encontraba en situación vulnerable.

Cabe recordar que la afectada no sabe leer ni escribir y que su esposo se encuentra en silla de ruedas, condiciones que agravaban su situación al verse obligados a pagar renta pese a contar con una vivienda propia.

Integrantes de Mujeres en Movimiento reconocieron la disposición de las autoridades estatales encabezada por el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para atender el caso y subrayaron que la coordinación institucional fue clave para garantizar justicia pronta y efectiva.

Asimismo, reiteraron que continuarán acompañando a personas en condiciones similares para asegurar que sus derechos sean respetados.

Con esta resolución, la señora Asunción recupera no solo su patrimonio, sino también la tranquilidad tras años de lucha legal. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros