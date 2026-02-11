MAO-LN se Manifiesta en Juzgados de Tapachula

*Exigen Liberación de Integrante de su Organización
Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero de 2026.- Integrantes de la Coordinadora Internacional de Solidaridad por los Presos Políticos del Mundo, base Chiapas, adheridos al Movimiento Amplio Opositor de Liberación Nacional (MAO-LN), realizaron la tarde de este martes una manifestación frente a los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, ubicados sobre la Carretera Costera Tapachula–Crucero Álvaro Obregón.
La movilización inició alrededor de las 15:20 horas y contó con la participación de aproximadamente 40 personas, encabezadas por Ángel Alberto Ibarra Tercero, vocero de la organización. Durante la protesta, los manifestantes exigieron justicia al cumplirse 100 días -según señalaron- de la detención y presuntos tratos degradantes en contra de Óscar Trinidad Carvajal.
Los manifestantes afirmaron que este documento desvirtúa las acusaciones y solicitaron que sea incorporado formalmente al expediente, además de que se programe su ratificación ante la autoridad judicial. También demandaron la liberación inmediata del detenido y la investigación de posibles actos de tortura atribuidos a elementos policiales.
Durante la protesta también estuvo presente Pamela Olvera Trinidad, hermana del detenido, quien respaldó públicamente la exigencia de justicia.
La manifestación concluyó alrededor de las 16:00 horas sin que se reportaran incidentes. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido postura oficial sobre los señalamientos. EL ORBE/ Mesa de Redacción