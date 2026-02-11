MAO-LN se Manifiesta en Juzgados de Tapachula

*Exigen Liberación de Integrante de su Organización

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero de 2026.- Integrantes de la Coordinadora Internacional de Solidaridad por los Presos Políticos del Mundo, base Chiapas, adheridos al Movimiento Amplio Opositor de Liberación Nacional (MAO-LN), realizaron la tarde de este martes una manifestación frente a los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, ubicados sobre la Carretera Costera Tapachula–Crucero Álvaro Obregón.

La movilización inició alrededor de las 15:20 horas y contó con la participación de aproximadamente 40 personas, encabezadas por Ángel Alberto Ibarra Tercero, vocero de la organización. Durante la protesta, los manifestantes exigieron justicia al cumplirse 100 días -según señalaron- de la detención y presuntos tratos degradantes en contra de Óscar Trinidad Carvajal.



1 de 2

Como parte de la acción, los inconformes hicieron entrega de un oficio dirigido al Juzgado de Control, en el que se incluye el desistimiento firmado por quien fuera presentado por la Fiscalía como denunciante, identificado como Marvin Alexander. De acuerdo con la organización, el firmante sostiene que no le constan los hechos imputados a Carvajal y que fue inducido a suscribir documentos sin pleno conocimiento.Los manifestantes afirmaron que este documento desvirtúa las acusaciones y solicitaron que sea incorporado formalmente al expediente, además de que se programe su ratificación ante la autoridad judicial. También demandaron la liberación inmediata del detenido y la investigación de posibles actos de tortura atribuidos a elementos policiales.Durante la protesta también estuvo presente Pamela Olvera Trinidad, hermana del detenido, quien respaldó públicamente la exigencia de justicia.La manifestación concluyó alrededor de las 16:00 horas sin que se reportaran incidentes. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido postura oficial sobre los señalamientos. EL ORBE/ Mesa de Redacción