Habitantes de la Zona Alta de Tapachula Piden Reconstrucción Integral de Vialidades

Manifestaron que Urge Rehabilitar Caminos Sacacosechas Antes de que Inicien las Lluvias

Los Baches en Diversos Tramos Representan un Peligro Para la Seguridad de Automovilistas

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero del 2026.- Habitantes y productores de la zona alta de Tapachula, manifestaron la necesidad urgente de una rehabilitación integral en diversas vialidades que actualmente presentan un marcado deterioro, particularmente el camino que conduce hacia el Ejido 20 de Noviembre y la ruta al Porvenir.



Ismael Gómez Coronel, productor de café de la región, expresó que el desgaste de la carpeta asfáltica ha complicado la movilidad diaria, tanto para automovilistas particulares como para transportistas y productores que dependen de estas vías para trasladar mercancías. Señaló que en algunos tramos los baches han incrementado su tamaño, generando riesgos para vehículos y peatones.Vecinos indican que recientemente se han realizado trabajos de bacheo en ciertos puntos; sin embargo, consideran que, por la antigüedad de la carpeta asfáltica y el nivel de deterioro acumulado, es momento de proyectar una reconstrucción más profunda que garantice mayor durabilidad.La situación también se replica en otras vialidades como la carretera hacia Puerto Madero, la salida de la Octava Norte y calles aledañas al mercado “San Juan”, donde comerciantes y conductores reportan afectaciones constantes en sus unidades.Productores de café y habitantes de comunidades de la parte norte subrayan que contar con caminos en buen estado es fundamental para la economía local, especialmente en temporada de cosecha y traslado de productos agrícolas.Por ello, hicieron un llamado a las autoridades para que se consideren proyectos de rehabilitación integral dentro de la planeación de obra pública para el presente año, priorizando las rutas que conectan comunidades productivas y zonas de alta circulación.Coincidieron en que mejorar la infraestructura vial no solo fortalecerá la seguridad y movilidad, sino que también impulsará el desarrollo económico de la región. EL ORBE/ Mesa de Redacción