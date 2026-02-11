Habitantes de la Sierra Solicitan Base Militar Permanente Para Combatir a la Delincuencia

Ante la Presencia de la Delincuencia, Hicieron el Llamado Para que se Refuerce la Seguridad en la Zona Rural

——-

Comunidades Implementan Retenes Para Revisar Unidades de Pasaje y de Transporte de Mercancía

——-

La Intención No es Confrontar, Sino Proteger a sus Familias, Tierras y Actividades Productivas

En Motozintla, Tapachula y Cacahoatán.

*ASEGURAN QUE LA PRESENCIA DEL EJÉRCITO LES DARÁ MAYOR SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN CARRETERAS Y CAMINOS QUE CONDUCEN A COMUNIDADES ENCALVADAS EN LA ZONA ALTA.

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero del 2026.- Ejidos y comunidades indígenas de la zona alta de Motozintla, Tapachula y Cacahoatán se organizaron este día en el crucero de Chespal Viejo, donde instalaron un retén comunitario para revisar vehículos particulares, motocicletas y unidades del transporte público, ante la creciente preocupación por la presunta presencia de grupos delictivos en la región.



1 de 4

De acuerdo con los pobladores, la decisión fue tomada en conjunto por diversas comunidades, sin que exista un liderazgo individual, sino como un acuerdo colectivo ante lo que consideran una situación de riesgo constante. Señalan que cuando el Ejército Mexicano realiza operativos en la zona, los presuntos integrantes de organizaciones criminales se repliegan; sin embargo, aseguran que, al retirarse las fuerzas federales, estas personas regresan.Ante este escenario, los habitantes demandan el establecimiento de una base militar permanente en la zona alta que garantice vigilancia continua y disuada la operación de grupos armados. Subrayan que su intención no es confrontar, sino proteger a sus familias, tierras y actividades productivas.Los retenes, explicaron, tienen como objetivo detectar el posible traslado de armas o drogas y enviar un mensaje de que las comunidades están unidas. No obstante, advirtieron que, de no existir una intervención efectiva de los tres niveles de gobierno, mantendrán la vigilancia bajo el esquema de usos y costumbres, fortaleciendo lo que consideran un modelo de autodefensa comunitaria.La situación refleja la creciente tensión en la región y el reclamo urgente de seguridad institucional, antes de que la organización civil escale hacia escenarios más complejos. EL ORBE/ Masa de Redacción