Nacional

México Dialoga con EEUU Para Poder Vender Crudo a Cuba

*Sin Repercusiones ni Aranceles.

Ciudad de México; 10 de Febrero de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México mantiene gestiones y diálogo con Estados Unidos para poder continuar con el envío de petróleo a Cuba, sin que ello tenga repercusiones para el país, y ante la posibilidad de sanciones o aranceles por esta práctica.
En conferencia, la mandataria federal explicó que la mayor parte del crudo enviado a la isla se realiza mediante contratos de compra-venta, como ocurre con cualquier otro país, mientras que una parte menor se ha destinado por razones humanitarias, ante la situación energética que enfrenta el pueblo cubano.
«El petróleo que se envió a Cuba, la mayor parte es a través de un contrato de compra como con cualquier país del mundo y otra parte fue por razones humanitarias», señaló.
Sheinbaum subrayó que actualmente su administración realiza «todas las gestiones» necesarias para poder reanudar el envío de petróleo, al considerar que se trata de un insumo indispensable para Cuba, pero cuidando que no exista un impacto negativo para México.
«En este momento estamos haciendo todas las gestiones para poder enviar nuevamente petróleo, que es muy necesario para el pueblo de Cuba y que no tenga efectos para el pueblo de México», afirmó.
La Presidenta consideró injusta la imposición de aranceles o sanciones a los países que suministran petróleo a Cuba y reiteró que México mantendrá su política de apoyo humanitario.
«Consideramos que es muy injusto que se ponga aranceles a quien envía petróleo a Cuba. Y vamos a seguir ayudando con ayuda humanitaria de distinto tipo», sostuvo. Sun

