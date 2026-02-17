Promueven la Expo Feria Tapachula 2026 en Guatemala

*Esperan el Arribo Masivo de Turistas a Tapachula.

Retalhuleu, Guatemala; 16 de Febrero de 2026.- La Expo Feria Tapachula (EFT) 2026 inició una visita por los Departamentos de Quetzaltenango y Retalhuleu, como parte de la estrategia de promoción de la feria que se desarrollará del 5 al 15 de marzo próximo.

La delegación encabezada por el presidente del Patronato de la EFT 2026, Emilio Barrios Solano, sostuvo un primer encuentro con medios de comunicación de Retalhuleu.



Acompañado del presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, del secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega, la Reina electa de la Expo Feria Tapachula 2026, Maylen Alvarado Balcázar, el coordinador general de COPAR Music, Christian Alberto Contreras Duarte, Barrios Solano agradeció la anfitrionía del presidente municipal de Retalhuleu, Pablo José Villatoro Flores quien recordó que la EFT 2026, será una feria diferente gracias a la sinergia que existe entre las autoridades y el Patronato de la feria ganadera, agrícola, comercial y empresarial más importante de la región.A nombre de los retaltecos, Villatoro Flores destacó el trabajo que en seguridad y organización se está realizando para que la feria tapachulteca sea un éxito.Durante su intervención, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, destacó que gracias a las estrategias establecidas por el Gobierno del Estado que preside Eduardo Ramírez Aguilar, Tapachula es una ciudad segura y organizada, por lo que invitó a los hermanos guatemaltecos visitar La Perla del Soconusco y la Expo Feria Tapachula.Maylen Alvarado Balcázar, Reina de la Expo Feria Tapachula 2026, recordó el cariño histórico que une a Tapachula, México y Guatemala, por lo que hizo extensiva la invitación a los habitantes de Guatemala para seguir compartiendo identidad, costumbres y tradiciones.A su vez, el coordinador general de COPAR Music, Christian Alberto Contreras Duarte, reseñó la cartelera musical que se presentará en el Palenque de la EFT 2026.Por su parte, las representantes del Instituto Nacional de Migración (INM), Claudia Albores Galindo y María Teresa Vázquez Molina dieron a conocer los requisitos gratuitos para hacer más fácil el acceso de los habitantes guatemaltecos a México.Estuvieron presentes la directora de Turismo Municipal, Pamela Rojo, y el empresario, Alfredo Gálvez. Boletín Oficial