Yamil Melgar Posiciona a Tapachula en Guatemala Como Destino Seguro y en Paz

Se Reunió con el Alcalde de Retalhuleu, Pablo José Villatoro Flores

Entre los Temas que se Abordaron, Destacó la Promoción de la Expo Feria Tapachula 2026

Retalhuleu, Guatemala, 16 de febrero de 2026.– Tapachula es hoy una ciudad que se vive en paz, confiable para invertir y con capacidad para el turismo de reuniones, afirmó el presidente municipal Yamil Melgar Bravo al presentar el destino ante empresarios guatemaltecos.



Destacó que, con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la ciudad es hoy más segura y estable, lo que ha fortalecido la confianza del sector productivo. Empresarios locales reconocieron las acciones emprendidas, señalando que los resultados ya se ven, y se sienten. Ambas partes coincidieron en fortalecer los vínculos comerciales y avanzar en la creación de alianzas estratégicas.Durante la gira también se promovió la Expo Feria Tapachula 2026, donde el presidente del patronato, Emilio Barrios Solano, presentó la cartelera oficial e invitó al público guatemalteco a disfrutar de una feria que impulsa la cultura y el comercio regional.Melgar Bravo subrayó que Tapachula cuenta con know-how logístico para atraer inversión: aeropuerto internacional, puerto, carreteras estratégicas y ubicación clave como puerta de entrada al sur de México, además de infraestructura para congresos y encuentros empresariales.Por su parte, el alcalde de Retalhuleu, Pablo José Villatoro Flores, afirmó: “Hoy vemos una ciudad más ordenada y segura. Tapachula es un punto estratégico para el turismo y la inversión.”Asimismo, personal del Instituto Nacional de Migración brindó atención directa durante la reunión, en la mesa de trabajo, resolviendo dudas y atendiendo inquietudes de empresarios, turistas y representantes de medios de comunicación.Finalmente, estuvieron presentes el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega; la directora de Turismo Municipal, Pamela Rojo; Maylen Alvarado Balcázar, Reina de la Expo Feria Tapachula 2026; el coordinador general de COPAR Music, Christian Alberto Contreras Duarte; así como el empresario Alfredo Gálvez. Boletín Oficial