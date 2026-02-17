Autoridades Atienden a Locatarios de Centros de Abasto en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 16 de Febrero de 2026.- Tras más de un año de gestiones sin resultados concretos, autoridades estatales de Salud y representantes de seis asociaciones de locatarios, acordaron instalar una mesa de trabajo para enfrentar la problemática sanitaria que afecta a los mercados y al comercio informal en la Ciudad.

La reunión se llevó a cabo en el Palacio Municipal, donde participó el maestro Julio César Rizo Castellanos, subdirector de Salud Ambiental de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DIPRIS), en representación del director Rodolfo Toba Rodríguez, y del secretario de Salud estatal, Omar Gómez Cruz.

El funcionario acudió con la encomienda de atender las denuncias relacionadas con deficiencias en higiene, manejo de residuos y control sanitario.

En representación del sector comercial, el ingeniero Francisco Pérez, presidente de los locatarios del Mercado “San Juan”, expresó el descontento acumulado tras múltiples reuniones sin avances tangibles. Afirmó que el gremio no aceptará más anuncios sin ejecución.

Las asociaciones presentes coincidieron en que la falta de acciones ha agravado problemas estructurales que impactan directamente en la salud pública y en la operatividad de los centros de abasto.

Durante la mesa de trabajo se definieron tres puntos centrales: higiene y manejo de desechos, atención urgente a la acumulación de basura y el deterioro de las condiciones sanitarias en los inmuebles.

Así como comercio informal, reordenamiento del ambulantaje que obstruye accesos y genera focos de contaminación. Control de cárnicos, supervisión estricta en rastros y puntos de venta para garantizar la procedencia y el manejo adecuado de la carne destinada al consumo humano.

La DIPRIS señaló que, aunque su función es normativa y de vigilancia, trabajará de manera coordinada con autoridades municipales y áreas como Protección Civil, para que las observaciones técnicas se traduzcan en medidas correctivas y, en su caso, sanciones.

Como resultado del encuentro, se prevé la elaboración de una minuta con acuerdos específicos y fechas de cumplimiento, con el objetivo de evitar nuevos retrasos administrativos y asegurar mejoras visibles en el corto plazo. EL ORBE/Nelson Bautista