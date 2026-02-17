Urge que Empresas Brinden Mayor Capacitación a sus Empleados

*Para Brindar un Mejor Servicio.

Tapachula, Chiapas; 16 de Febrero de 2026.- En un entorno económico cada vez más competitivo, la atención al cliente se ha convertido en uno de los principales desafíos del sector empresarial.

Para Celestino González, administrador de reconocida empresa en esta Ciudad, dijo que la solución es clara, invertir de manera decidida en la capacitación del personal.



“La formación profesional no debe verse como un gasto innecesario, sino como una obligación patronal y una estrategia que genera beneficios sostenidos”,señaló, y sostuvo que un trabajador preparado no solo cumple con sus funciones técnicas, sino que incorpora habilidades esenciales como la cortesía, la empatía y el trato amable, factores determinantes para fidelizar a los consumidores.“Cuando una persona entra a un negocio debe llevarse una satisfacción positiva. Esa impresión define si regresa y recomienda el servicio”, afirmó.Reveló que apenas dos de cada diez empresas implementan programas permanentes de capacitación, una cifra que calificó como preocupante. Entre las principales causas mencionó la alta rotación de personal, situación que lleva a algunos empleadores a evitar la inversión en entrenamiento por temor a perder a sus colaboradores en poco tiempo.No obstante, advirtió que esta visión resulta contraproducente, ya que la falta de preparación incide directamente en deficiencias en el servicio, afecta la imagen corporativa y repercute en la disminución de ventas.El personal operativo representa el primer contacto con el cliente y, por tanto, influye de manera directa en la percepción de la marca. Una experiencia negativa puede significar la pérdida definitiva de un consumidor; en contraste, una atención de calidad fortalece la reputación y estimula el crecimiento comercial.Finalmente, exhortó a empresarios y comerciantes a priorizar la formación continua como una inversión estratégica. La rentabilidad depende también del trato humano, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista