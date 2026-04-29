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Habitantes del Sur Poniente de Tapachula Denuncian Fallas en el 911

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*Lenta Respuesta Ante Ola de Delincuencia.

Tapachula, Chiapas; 28 de Abril de 2026.- La inconformidad ciudadana crece en colonias del sur de Tapachula ante las constantes fallas en el sistema de emergencias 911, el cual -afirman- no responde con la rapidez necesaria en situaciones críticas.
Vecinos del fraccionamiento Solidaridad 2000, entre ellos Miriam Moreno, denunciaron que los tiempos de respuesta pueden tardar horas o, en algunos casos, simplemente no hay atención, lo que pone en riesgo la integridad de las familias, especialmente en hechos relacionados con violencia o disturbios nocturnos.
De acuerdo con los testimonios, en canchas y calles de la zona es frecuente la presencia de grupos de jóvenes -algunos identificados como extranjeros- consumiendo alcohol, y presuntamente, enervantes durante la noche, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad entre los habitantes.

La falta de atención oportuna por parte de las autoridades ha obligado a los propios vecinos a tomar medidas por su cuenta. Han invertido recursos en mejorar el alumbrado público, limpiar áreas con maleza y retirar obstáculos en la vía pública para reducir riesgos, particularmente para niñas, niños y estudiantes que transitan por la zona.
Reportan además un aumento en asaltos y robos, principalmente contra jóvenes que acuden a escuelas y universidades cercanas, lo que ha impactado directamente en la dinámica social y económica de las familias, quienes deben destinar más recursos para su seguridad.
Ante este escenario, los habitantes han optado por organizarse a través de grupos de mensajería para mantenerse informados y alertar sobre incidentes en tiempo real, evidenciando una respuesta comunitaria frente a la falta de acción institucional.
La situación pone de relieve la necesidad de fortalecer los servicios de emergencia y garantizar una atención eficaz, ya que su correcto funcionamiento no solo es clave para la seguridad, sino también para la estabilidad social y económica de las comunidades. EL ORBE/ Mesa de Redacción

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