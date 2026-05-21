90 Años de Legado, Servicio Social y Formación Para el Desarrollo Regional

*Egresados del Politécnico en la Costa de Chiapas

Tapachula, Chiapas 20 de Mayo del 2026.– A casi dos décadas de su formalización y en el marco del 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, la Asociación de Egresados del IPN en la Costa de Chiapas reafirma su compromiso con el desarrollo social, educativo y profesional de la región, consolidándose como un espacio de unidad entre profesionistas formados en una de las instituciones más emblemáticas de México.

El ingeniero José Mariano Arévalo Argüello, expresidente de esta agrupación, recordó que el proyecto nació a partir de reuniones entre exalumnos del Politécnico que radican en la región Costa-Soconusco, algunos egresados desde la década de 1950, quienes compartían el interés de mantener vivo el espíritu de servicio y fraternidad inculcado por el IPN.

“Nos empezamos a reunir entre compañeros y poco a poco fuimos creciendo hasta conformar una agrupación sólida y multidisciplinaria”, señaló.

La asociación quedó formalmente constituida el 3 de agosto de 2007 y desde entonces ha integrado a médicos, arquitectos, ingenieros, contadores, administradores y académicos con estudios de posgrado, muchos de ellos vinculados a universidades y centros educativos de Chiapas.

Entre los principales logros destaca la gestión realizada para que la señal de Canal Once llegara a Tapachula y parte de la costa chiapaneca en 2012, ampliando el acceso a contenidos educativos y culturales en una región históricamente marginada en materia de comunicación pública.

Además, la agrupación ha impulsado brigadas de atención médica y asistencia social en municipios como Tapachula, Cacahoatán y Tuxtla Chico, llevando consultas, medicamentos y lentes gratuitos a comunidades vulnerables. Estas acciones representan un apoyo importante para familias de escasos recursos y demuestran el valor social de la organización.

Actualmente, la nueva dirigencia encabezada por la contadora Beatriz busca retomar estos programas y fortalecer proyectos de capacitación técnica y profesional en áreas como ingeniería civil, eléctrica y salud, con el propósito de contribuir al desarrollo económico y humano de la región.

Arévalo Argüello reconoció que cada vez son menos los jóvenes chiapanecos que emigran a estudiar al Politécnico en la Ciudad de México; sin embargo, destacó que nuevas generaciones continúan integrándose a la asociación para mantener vigente el legado de la institución.

Finalmente, recordó que este 21 de mayo se conmemoran oficialmente los 90 años del Instituto Politécnico Nacional, una institución fundada en 1936 durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, cuya misión histórica ha sido llevar educación técnica y científica a los sectores populares del país. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.