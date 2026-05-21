Protección Civil Alerta por Lluvias Intensas y Calor Extremo en Soconusco

Tapachula Chiapas 20 de mayo de 2026.- Aunque la temporada de lluvias inició oficialmente el pasado 15 de mayo, en la región Soconusco prevalecerán las altas temperaturas y condiciones climáticas extremas derivadas del cambio climático y del fenómeno de “El Niño”, informó la Delegación de Protección Civil del Estado en la región 10 Soconusco Alto.

El delegado regional, Joaquín Ernesto Montes Molina, señaló que actualmente una baja presión ubicada al sur de Chiapas genera nubosidad y mantiene activa la alerta verde por lluvias, con pronósticos de precipitaciones fuertes a muy fuertes en las regiones Soconusco, Istmo-Costa y Frailesca, principalmente durante las tardes.

A pesar de las lluvias, explicó que continuará el ambiente caluroso y bochornoso durante gran parte del día, e incluso se prevé un repunte de temperaturas conforme las bandas nubosas comiencen a disiparse.

El funcionario advirtió que este año se esperan condiciones climáticas mixtas, con periodos severos de sequía y lluvias de gran intensidad.

Vamos a tener un comportamiento mixto entre sequías y lluvias. Las sequías serán muy fuertes, pero también se esperan precipitaciones intensas, puntualizó.

Destacó que los ayuntamientos de la región ya instalaron sus Consejos Municipales de Protección Civil y entregaron sus programas preventivos, por lo que existe coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender cualquier contingencia.

En el caso de Tapachula, reconoció que las colonias asentadas en los márgenes del río Texcuyuapan continúan siendo una zona de alta preocupación debido a las inundaciones registradas el año pasado.

Sin embargo, aseguró que ya se realizan trabajos preventivos en el afluente, incluyendo labores de desazolve y obras de ingeniería para disminuir riesgos durante esta temporada.

Por otra parte, indicó que hasta el momento no se han reportado emergencias relacionadas con golpes de calor, aunque sí se mantiene atención médica a personas con enfermedades crónicas agravadas por las altas temperaturas.

Finalmente, Protección Civil exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas, entre ellas evitar la exposición solar entre las 11:00 y las 15:00 horas, mantenerse hidratados, cuidar a menores y adultos mayores, preparar mochilas de emergencia y atender únicamente la información emitida por canales oficiales. EL ORBE/Nelson Bautista