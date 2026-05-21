Sobrecargas en la Red Eléctrica Provocan los Constantes Apagones

*- Calor Extremo y Crecimiento Urbano Rebasan Capacidad de la CFE

*- Las Intensas Temperaturas Provocan Mayor Uso de Aparatos Para Ventilación

Tapachula, Chiapas 20 de Mayo del 2026.- Los constantes apagones y fluctuaciones de energía eléctrica que afectan a hogares y comercios en Tapachula son consecuencia de una combinación de factores como las altas temperaturas derivadas del cambio climático, el crecimiento poblacional y el incremento acelerado en el consumo de energía, señalaron directivos del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas.

En entrevista, los ingenieros Ernesto Hernández Rodríguez y Manuel de Jesús Zúñiga explicaron que la creciente demanda energética ha superado la capacidad proyectada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principalmente por la instalación masiva de equipos de aire acondicionado en viviendas, así como la apertura de nuevas plazas comerciales y negocios en la región.



1 de 3

El presidente del organismo, Ernesto Hernández Rodríguez, indicó que las familias buscan mitigar las altas temperaturas adquiriendo climas y otros aparatos eléctricos, lo que representa una carga colectiva cada vez mayor para la red eléctrica.Los especialistas señalaron que esta sobrecarga impacta tanto a las instalaciones domésticas como a la infraestructura general de distribución, por lo que recomendaron a la población revisar la capacidad de sus instalaciones eléctricas, cambiar calibres de cableado cuando sea necesario y evitar conexiones improvisadas que puedan generar riesgos.Explicaron además que las subestaciones y equipos de distribución de la CFE permanecen expuestos a la intemperie, por lo que el calor extremo y la radiación solar generan deformaciones mecánicas y afectaciones en componentes que impiden el flujo adecuado de energía, situación que habría provocado recientes apagones masivos en gran parte de Tapachula.Los directivos del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas consideraron necesario que la CFE realice nuevas proyecciones de crecimiento y modernización de infraestructura para responder a la demanda actual y futura de energía en la región.Indicaron que muchas de las protestas ciudadanas por falta de energía tienen su origen en la sobrecarga de transformadores, derivada también de conexiones directas e instalaciones irregulares que terminan dañando los equipos y activando sistemas de autoprotección.Finalmente, recomendaron a la ciudadanía buscar asesoría profesional para evaluar el consumo eléctrico en viviendas y comercios, así como instalar equipos de protección eléctrica, cuya inversión ronda los 10 mil pesos, con el objetivo de prevenir daños en electrodomésticos y aparatos electrónicos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.