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Feminicidios Evidencian Crisis Social y Necesidad de Fortalecer la Prevención Familiar

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Tapachula, Chiapas; 18 de Junio de 2026.- Ante los recientes casos de feminicidio y desaparición registrados en la región, la dirigente de la organización Mujeres por una Justicia Social, Isabel Méndez Hernández, advirtió sobre el deterioro del tejido social y la urgencia de fortalecer la prevención desde el núcleo familiar.
La activista lamentó que los hechos de violencia extrema se estén volviendo cada vez más frecuentes y que la sociedad comience a normalizarlos.
Señaló que la crueldad afecta a distintos sectores de la población, incluyendo niñas, niños, jóvenes y mujeres, lo que refleja una pérdida de valores y una profunda crisis social.
Destacó que, además de exigir justicia y resultados a las autoridades, es fundamental que madres, padres y tutores mantengan una vigilancia cercana sobre las actividades, amistades y el uso de redes sociales de sus hijos.
Afirmó que la educación y la prevención dentro del hogar representan la primera línea de protección frente a diversos riesgos.
Asimismo, consideró necesario modificar los protocolos de atención a personas desaparecidas para que la búsqueda inicie de manera inmediata tras la denuncia, sin demoras que puedan poner en riesgo la integridad de las víctimas.
La representante social también señaló que las fiscalías enfrentan limitaciones operativas debido a la falta de recursos, personal y herramientas para desarrollar investigaciones con mayor rapidez y eficacia.
Por ello, pidió a los distintos niveles de gobierno fortalecer presupuestalmente las instituciones encargadas de procurar justicia.
Finalmente, sostuvo que la seguridad es una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad, por lo que llamó a trabajar de manera conjunta para prevenir la violencia y proteger a las nuevas generaciones. EL ORBE/Nelson Bautista

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