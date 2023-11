Marchan en Todo México Contra la Violencia Hacia las Mujeres

Ciudad de México, 25 de Noviembre.- La tarde de este sábado, diversas organizaciones y activistas marcharon en varios estados en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Colectiva Aquelarre de Yemaya Y Hecate marcha por la Mujer

Un contingente simbólico de feministas realizó una caminata por el principal bulevar de Zacatecas hasta internarse por las calles de la zona centro para llegar a la Plaza de Armas.

Con esta manifestación convocada por la colectiva Aquelarre de Yemaya Y Hecate, una veintena de mujeres se unieron al movimiento nacional del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En el trayecto algunas de las manifestantes realizaron una serie de pintas en las paredes de los edificios, quienes fueron custodiadas en todo el trayecto por elementos policiales.

Al llegar a Plaza de Armas emitieron un pronunciamiento en donde se precisó que es la primera vez que Zacatecas realiza una movilización 25N como parte de una hermandad entre mujeres a nivel nacional para acabar con el machismo.

En el pronunciamiento se exigió a las autoridades que dejen de ser omisas a estas violencias que arrebatan la vida de 11 mujeres diarias y que se dé justicia real a las víctimas y a las familias de las víctimas.

Días naranjas convertidos en performance institucional, acusan mujeres de Tlaxcala

En un «performance institucional» que sirve para tomarse la foto y presumir estadísticas que no reflejan la realidad de los contextos de violencia en los que viven las mujeres se han convertido para los gobernantes los días naranja, acusaron colectivos feministas en Tlaxcala, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

Gracias a esa distorsión, en el caso de Tlaxcala, delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual forzada y el feminicidio son negados e invisibilizados por el Gobierno local, representado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Al grito de «Tlaxcala sí existe, la trata también», «Ni una más, ni una asesinada más», el contingente de apenas 30 mujeres partió desde la Escalinata de los Héroes hacia la explanada del Palacio de Gobierno donde no fueron recibidas por ningún representante del Gobierno local.

Las mujeres portaron pancartas y siluetas femeninas con las que representaron a las mujeres asesinadas en Tlaxcala, como el caso de Estéphani «N»., víctima de feminicidio en 2021, por quien sus familiares todavía están en el proceso de exigir justicia.

Por el 25N, colocan antimonumenta en Hidalgo

En la víspera del 25N en Hidalgo, activistas colocaron una antimonumenta en la Plaza Juárez, que intentaron quitar por la noche, acusó el director ejecutivo de la organización Servicios de Inclusión Integral (Seiinac), Rafael Castelán.

Precisó que la Antimonumenta es parte de la lucha que han tenido en contra de la violencia de género y sobre todo de la feminicida e indicó que habían solicitado a las autoridades estatales y municipales los permisos correspondientes para la colocación, sin embargo, ante la falta de respuesta decidieron hacerlo en la explanada de la plaza Juárez.

Resaltó que durante este día se dieron cuenta que este símbolo había sido dañado, ya que aparentemente intentaron quitarlo, además de que finalmente recibieron respuesta de qué este podría ser colocado en otro lugar, pero enfatizó que solicitarán se quede en ese sitio puesto que ya ha sido colocado.

Con una manifestación en donde se llevaron algunas figuras de cartón para colocar los nombres de las víctimas, esta organización destacó que en 10 meses se han registrado 79 muertes violentas de niñas, adolescentes y mujeres de las cuales 11 fueron niñas, cuatro adolescentes y 64 adultas.

Durante la manifestación que se realizó se gritaron consignas como «ni una más», además de que la antimonumenta, dijo, es una estructura que no inspira alegría o comodidad, sino al contrario es un símbolo de lo lejana que se ve la justicia.

Marchan en Chiapas contra el sistema capitalista, patriarcal y machista

Mujeres de diferentes municipios marcharon este sábado en San Cristóbal de las Casas para exigir respeto a sus derechos y alto a la violencia en su contra.

La marcha que congregó a cerca de mil mujeres, que fueron acompañadas por algunos varones, se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.

En el encuentro denunciaron que el sistema capitalista, patriarcal y machista continúa violentando a muchas mujeres y a los pueblos, debido a los grupos criminales que vulneran la vida de las familias y las comunidades.

Las manifestantes que fueron convocadas por la Coordinadora de Mujeres Diocesana, iniciaron la marcha en el crucero San Pablo, en la salida hacia Comitán de Domínguez.

Después de más de dos horas de caminata llegaron a la plaza Catedral, donde colocaron un altar maya y realizaron una ceremonia tradicional.

La marcha fue acompañada de mantas y cartulinas alusivas a la fecha: «Viva la justicia», «Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente», «Vivas se las llevaron, vivas la queremos», «Mujer, que no te levanten la voz ni la mano», «Hasta que los derechos de las mujeres a la justicia y la paz se hagan costumbre».

Realizan caravana contra la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez

Como parte de las acciones para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones civiles en Ciudad Juárez, Chihuahua, organizaron este sábado una caravana que comenzó en la entrada a esta frontera.

Fue en el Umbral del Milenio que organizaciones que encabezan el Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez, iniciaron con las acciones para conmemorar la fecha.

Primero, pintaron 14 cruces en color rosa que están instaladas en ese lugar desde hace varios años, para después colocar una ofrenda floral.

Las cruces que fueron instaladas en este lugar representan los casos de feminicidio y desaparición forzada en esta frontera.

En ella participaron decenas de personas que viajaban en sus vehículos los cuales llevaban mensajes como: «queremos ser libres, no valientes», «ni una más», «no más violencia», entre otros. Sun