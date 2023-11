AMLO Recomienda Desaparición del INAI por su Costo de Operación

*Afirma que Sido Ineficiente en el Combate a la Corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que el próximo gobierno desaparezca al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ante la ineficacia que ha tenido en el combate a la corrupción, ocultando información importante en su momento como el caso de los evasores fiscales o el fraude de la empresa Odebrecht.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador compartió que al crearse, bajo el gobierno de Vicente Fox, se hizo bajo el surrealismo puro porque no se consideraba delito grave la corrupción.

En ese sentido, calificó al INAI de florero, uno que cuesta mucho, pues anualmente ejercen un presupuesto de mil millones de Pesos, además de que hay duplicidad de funciones pues existe la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía General de la República.

A pesar de ello, todavía se creó en el sexenio anterior la Fiscalía Anticorrupción. “Es de las reformas que hay que hacer hacia adelante, porque si no si, quienes nos van a sustituir se ocupen de eso nos van a salir que todos somos el Instituto Nacional Electoral, Poder Judicial”.

Dijo que esto fue impulsado en su momento por la llamada sociedad civil, de la cual muchos de ellos, ahora se dedican solo al golpearlo, ya no solo como deporte, sino que hasta cobran por hacerlo.

Según el Presidente, tienen 40 años de “atacarlo” sistemáticamente, “ya se volvió hasta negocio, de eso viven. Hasta deberían estar agradecidos porque no sé cómo le van a hacer ahora que ya me voy a retirar. Ya no me van a pagar para atacarme”. Mesa de Redacción