Xóchitl Gálvez Alista Colecta Ciudadana Para Financiar su Campaña

*Invita a Simpatizantes que Realicen Aportaciones.

Campeche, Cam.; 18 de Marzo.- Ante la falta de recursos económicos para su campaña electoral, la candidata presidencial de la alianza «Fuerza y Corazón por México», Xóchitl Gálvez Ruiz, anunció que prepara una colecta ciudadana para que sus simpatizantes hagan aportaciones que ayuden a la difusión de su proyecto.

Entrevistada en el trayecto de la ciudad de Campeche a Mérida, Yucatán, con el que inauguró el «Xochibus», la candidata del PAN, PRI y PRD señaló que el costo más grande es la colocación de espectaculares y bardas, así como los actos masivos, por lo que informó que estos últimos están prácticamente descartados.

«Eventos masivos no me llaman tanto la atención, es un esfuerzo económico tremendo, yo estoy segura que el evento de Claudia (Sheinbaum) en el Zócalo le costó 200 millones, nada más traer gente de todos los Estados, darles gorras. Ojalá el INE calcule muy bien ese evento, porque no vaya a ser que resulte que acabó costando cuatro o cinco millones de pesos, como es la costumbre de Morena», señaló.

Gálvez también pidió a los partidos de la alianza su colaboración para incrementar el financiamiento de la campaña.

«Yo lo que necesito es que la gente me conozca más en México. El tope de gastos es de 660 millones de pesos, yo creo que a este ritmo, con lo que me den los partidos vamos a llegar a 300 millones de pesos. En ese sentido, yo creo que sí podríamos tener otro tramo de aportaciones de los partidos para que podamos tener más cobertura», indicó.

La candidata opositora apuntó que al mismo tiempo, la gente que la apoya puede poner su granito de arena, ya sea con aportaciones económicas, en especie o con la pinta de sus bardas.

«Lo que estamos buscando es hacer una campaña de colecta ciudadana, para que los ciudadanos aporten a mi campaña desde 10 pesos, creo que el máximo son dos millones de pesos lo que un ciudadano puede aportar a la campaña, y en eso estamos, buscar más recursos.

«Porque obviamente no le voy a poder competir a los 20 mil millones que trae Claudia (Sheinbaum) enfrente, pero sí por lo menos tener más espectaculares y más bardas. Y otra, que la gente me ayude a ponerlas. Que la gente con su recurso personal compre un bote de pintura, pinte su barda, haga su calcomanía, porque es la manera como lo vamos a lograr», explicó. Sun