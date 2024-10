SEP Ampliará Vacaciones de Semana Santa por Eclipse

*En Sinaloa y Durango.

Ciudad de México; 26 de Marzo.- Las vacaciones de Semana Santa ya comenzaron desde el viernes 22 de marzo para varios estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de las 32 entidades de la República Mexicana.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del ciclo escolar 2023 -2024, los estudiantes de nivel básico gozarán de dos semanas de vacaciones, los cuáles comienzan a partir del 25 de marzo y concluyen el 5 de abril; sin embargo, la SEP autorizó la extensión de vacaciones para algunos estados.

SEP Amplía Vacaciones de Semana Santa 2024.

Se tiene establecido que el próximo lunes 8 de abril, más de 24 millones de estudiantes y un millón de docentes regresen a las aulas; sin embargo, debido a que ese día se llevará a cabo el Eclipse Solar 2024, que en esta ocasión México será protagonista, la SEP anunció que los estados de Sinaloa y Durango regresarán a clases hasta el próximo martes 9 de abril.

Esta noticia fue confirmada por Ulises Adame, titular de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Durango, con el fin de cuidar a los estudiantes. Asimismo, la SEP hizo un llamado a todas las comunidades educativas que deseen apreciar este fenómeno a utilizar adecuadamente el uso de lentes y filtros especiales.

¿Cómo ver un Eclipse Solar de Forma Segura?

De acuerdo con el Gobierno de México, por ningún motivo se debe observar un eclipse directamente, en caso de querer hacerlo se recomienda utilizar lentes certificados o filtros para soldar del número 14.

Aunado a ello, también hizo las siguientes recomendaciones:

*No mirar directamente el Sol, ya que esto puede dañar la retina en poco tiempo.

*Aún con instrumentos seguros, no se debe mirar por más de 30 segundos.

*No utilizar gafas o vidrios oscuros para ver la imagen del Sol, así como papel aluminio, agua o CD´s.

*Para apreciarlo, tampoco debes utilizar lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios o películas de color expuestas. Sun