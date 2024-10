Sergio Salomón Será el Nuevo Titular del INM

*Sustituye a Francisco Garduño.

Ciudad de México; 08 de Octubre.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes que Sergio Salomón, actual gobernador de Puebla, será el próximo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), en sustitución de Francisco Garduño.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo Federal detalló que será hasta el mes de diciembre, al terminar su mandato en el Estado, cuando Salomón Céspedes asuma la titularidad del INM, por lo que, por el momento, Francisco Garduño es quien seguirá al frente del Instituto durante la transición.

«Quien va a ocupar el puesto en el Instituto Nacional de Migración es el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón, lo anuncio de una vez. Él sale en diciembre, el cambio de gobierno en el caso de Puebla es hasta principio de diciembre. Ya él se está involucrado y en lo que viene la transición se queda Francisco Garduño para no romper el trabajo que se está haciendo y ya en diciembre tomaría Sergio Salomón este puesto.

En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo reconoció que, pese a que se avanzó en el tema migratorio durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aún hay pendientes importantes dentro del instituto.

Afirmó que el actual Gobernador de Puebla está calificado para cumplir con esos temas.

«Todavía hay temas pendientes importantes en el instituto, y él va a trabajar en este tema, es un hombre muy calificado, además, una persona con muchas capacidades.

«Yo tengo mucho que agradecer al gobernador, no es un trabajo sencillo, pero precisamente por eso, una persona tan capaz, va a ocupar este espacio, y él va a ser un planteamiento integral de mejora del Instituto Nacional de Migración.

Sobre el proceso de investigación en contra de Francisco Garduño por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en el cual está vinculado a proceso, la mandataria federal informó que el proceso continúa. «Entiendo que ese proceso continúa, pero entiendo que no hay nada, pues, en contra de Francisco hasta ahora».Sun