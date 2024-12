Guía de Cómo Activarlo el Buzón Tributario del SAT

*Para Evitar Multas.

Ciudad de México; 16 de Diciembre de 2024.- El próximo 1 de enero de 2025 es una fecha importante para todos los contribuyentes en México.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha establecido que, a partir de ese día, será obligatorio para una gran parte de los contribuyentes habilitar su Buzón Tributario. Esta medida tiene como objetivo mejorar la comunicación entre la autoridad fiscal y los ciudadanos, ofreciendo un canal más ágil, directo y seguro para realizar diversos trámites fiscales.

El Buzón Tributario es una herramienta electrónica diseñada para que los contribuyentes puedan interactuar con el SAT de manera más eficiente. A través de esta plataforma, los ciudadanos podrán recibir notificaciones, solicitudes de información, y otros comunicados importantes relacionados con su situación fiscal.

Según lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación, aquellos que no habiliten su buzón podrían enfrentarse a multas de hasta 11,000 pesos, lo que refuerza la importancia de cumplir con esta obligación.

¿Cómo activar el Buzón Tributario?

Para activar el Buzón Tributario, los contribuyentes deben seguir una serie de pasos sencillos, como los siguientes:

En primer lugar, deben ingresar al portal oficial del SAT y seleccionar la opción «Ejecutar en Línea».

Después, deben acceder a su cuenta utilizando su contraseña o e.firma. Desde el menú de «Accesos Rápidos», deben hacer clic en el ícono de «Configuración» y proporcionar uno o más correos electrónicos, así como un número de teléfono celular.

Es importante verificar los datos ingresados y confirmar el registro cuando el sistema lo solicite. Una vez finalizado el proceso, se debe imprimir el acuse de registro. Además, es fundamental confirmar los datos de contacto en un plazo de 72 horas, de lo contrario, el registro será cancelado.

¿Quiénes están obligados a activar el Buzón Tributario?

La medida aplica a diversas categorías de contribuyentes, tanto personas físicas como morales.

Entre las personas físicas que deben cumplir con esta normativa se incluyen aquellas que hayan obtenido ingresos por sueldos, salarios o asimilados a salarios menores a 400,000 pesos en el ejercicio fiscal anterior.

Además, contribuyentes sin actividad económica o con situación fiscal suspendida en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) también deben activar el buzón. Sin embargo, existen excepciones, como en el caso de personas morales con suspensión en su situación fiscal, quienes no estarán obligados a activar el Buzón Tributario para ciertos trámites.

La activación de esta herramienta no solo facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino que también permite a los contribuyentes realizar diversos trámites desde la comodidad de su hogar o lugar de trabajo, sin necesidad de desplazarse a las oficinas del SAT.