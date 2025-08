Profeco Emite Recomendaciones Para un Tranquilo Regreso a Clases

*Es Importante Planificar el Gasto.

Ciudad de México; 02 de Agosto de 2025.- Estamos a casi un mes para que la mayoría de los estudiantes regresen a clases, después de las vacaciones de verano.

Para tener una transición tranquila y sin contratiempos, conviene planificar tanto los gastos como las rutinas encaminadas hacia el nuevo ciclo escolar.

Datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señalan que una familia con dos hijos en educación básica puede gastar entre 3 mil y 7 mil pesos por alumno, dependiendo de si asisten a escuelas públicas o privadas. Este desembolso llega a representar hasta 30% de los ingresos familiares durante esta temporada.



1 de 2

La gerente senior de Relaciones Públicas de Stori, Marisa Hurtado Makendonsky, asegura que «el problema real no es el gasto, sino dejarlo al último momento. Las familias que comienzan a planear con seis u ocho semanas de anticipación pueden cubrir el regreso a clases sin recurrir al crédito, intereses o financiamientos poco claros».Los expertos aconsejan…Como en casi cualquier tema que involucre a tu bolsillo, debemos comenzar con la herramienta básica de las finanzas personales: la elaboración de un presupuesto.En este primer paso es esencial identificar y calcular todos los gastos necesarios como matrícula, útiles, uniformes, transporte y materiales tecnológicos. Establece cuánto puedes desembolsar en cada rubro sin afectar tu economía diaria y destina un monto máximo para no excederte.Hurtado Makendonsky propone hacer un estimado de los gastos por cada estudiante, debido a que no es el mismo costo volver al kinder que a la secundaria, ni mucho menos si es cambio de año.«Las tres decisiones clave a tomar en este punto es priorizar lo indispensable; identificar reutilizables y evitar compras duplicadas», indica el miembro de la empresa de tecnología financiera.Otro de las sugerencias de los expertos consiste en anticipar aquellas compras esenciales, dado que no es necesario esperar al último momento para adquirir los artículos básicos.Comprar paulatinamente durante las semanas previas ayuda a evitar gastos excesivos y aprovechar las mejores ofertas.En este punto, la directiva de Stori nos hace hincapié en realizar apartados a la semana para no desembolsar de golpe. Es decir, si sabes que realizarás un gasto de 5 mil pesos por hijo y quedan seis semanas, apartar mil pesos cada semana puede resultar más manejable que desembolsar todo en una quincena.En este caso, señala, puedes también separar tus recursos mediante la aplicación bancaria de tu elección y generar rendimientos, de modo que los recursos estarán mejor organizados y conocerás el destino que les darás.Desde Stori también sugieren evitar las compras impulsivas de artículos no esenciales o que están de moda. Analiza si realmente necesitas cada producto antes de adquirirlo y prioriza lo indispensable.El reciclaje, otra herramienta.Una opción que pueden aprovechar los padres de familia es la de reutilizar materiales que se usaron en ciclos pasados. Por esa razón es necesario que antes de adquirir artículos nuevos, revises qué útiles, uniformes o libros aún pueden usarse.Asimismo, considera libros usados, alquiler o versiones digitales, que suelen ser más opciones más baratas.Por otro lado, si has comparado precios, a esta altura puedes aprovechar descuentos y apoyos estudiantiles, puesto que diversas empresas y servicios ofrecen precios especiales, becas o ayudas financieras para estudiantes.Además, al haber revisado precios en distintas tiendas y plataformas en línea, conocerás si existen ferias de regreso a clases y organizándose con otros padres de familia, comprar por mayoreo para ahorrar más.Otras sugerencias.*Haz un inventario de lo que ya tienes. Divide en categorías como útiles, ropa y tecnología. Esto dará rapidez y organización a tus compras.*Elige tiendas con variedad, que tengan una amplia selección de productos.*Ordena tus prioridades. Inicia con lo indispensable, como lápices, cuadernos y mochilas, y después uniformes o herramientas tecnológicas.*Ajusta la rutina. Una semana antes del inicio de clases, establece horarios similares a los que tendrán tus hijos.Sun