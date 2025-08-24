Aumentan a 41 los Casos de Miasis en Humanos en México: SSA

*Por Plaga del Gusano Barrenador.

Los casos de miasis por gusano barrenador (Cochliomyia Hominivorax) en humanos aumentaron a 41, debido a que durante la última semana se confirmó la enfermedad en dos pacientes: uno en Yucatán y uno en Tabasco.

A la fecha, Chiapas con 36 reportes, es la entidad que concentra la mayoría de los casos.

En su informe epidemiológico correspondiente a la semana 34 con corte al 23 de agosto, la Secretaría de Salud informó que entre las personas afectadas, 13 son mujeres y 23 hombres.

Con respecto a la edad, los pacientes más jóvenes tienen 17 años y el mayor, 97 años.

Hasta el momento, solo hay tres personas hospitalizadas en Chiapas: un varón de 52 años, y dos mujeres, de 60 y 80 años respectivamente.

Mientras que Campeche ha registrado 3 pacientes con miasis por gusano barrenador.

Un hombre de 56 años en estado de postración permanece hospitalizado y otro paciente de 63 años ya fue dado de alta por mejoría.

Sin embrago a estos casos se suman uno de Yucatán, un habitante del municipio de Izamal y originario de Tabasco. Precisamente de este estado es el otro contagiado, una persona de 76 años quien reside en el municipio de Centla.

PRIMERA MUERTE EN MÉXICO POR MIASIS

Cabe señalar que el pasado 29 de julio las autoridades sanitarias confirmaron el primer fallecimiento -en nuestro país- de una persona por complicaciones de la enfermedad que produce esta larva parasitaria.

El deceso por miasis se registró en el municipio de Candelaria, Campeche en una mujer de 86 años de edad, que presentaba una lesión en la cabeza y que padecía carcinoma epidermoide, trastornos de la conciencia e hipertensión, entre otras comorbilidades.