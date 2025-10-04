Grupo México Presenta Oferta Para la Adquisición de Banamex

* Propiedad de Germán Larrea.

Ciudad de México; 3 de Octubre.- Grupo México realizó una oferta vinculante, con términos más atractivos para Citi, hasta por el 100% de Grupo Financiero Banamex.

«Con esta oferta se busca cumplir dos objetivos: la compra del 100% de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano», dijo la firma propiedad de Germán Larrea en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

De acuerdo con Grupo México, la propuesta es adquirir hasta el 100% de la institución con base en los siguientes valores: por el 25% del capital, un múltiplo de 0.85 por valor libro y por el 75% restante, un múltiplo de 0.80 valor libro.

«En caso de que el señor Fernando Chico Pardo y familia deseen mantener su inversión del 25% recientemente acordada con Citi, la propuesta sería adquirir el 75% a un múltiplo de 0.80 veces valor libro. Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado», añadió.

El conglomerado resaltó que esta oferta colocaría a Banamex bajo el control de Grupo México, con el propósito de dar un fuerte impulso al acceso al crédito de las familias y empresas del país.

«De ser aceptada por Citi, esta oferta estará sujeta a las aprobaciones correspondientes; una vez que Banamex se encuentre regulado únicamente por las autoridades financieras mexicanas podrá recuperar su potencial competitivo en nuestro sistema financiero y con ello su capacidad para contribuir decididamente a la promoción del desarrollo económico de nuestro país», agregó. Sun