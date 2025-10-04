Recuerdan a Víctimas del Huracán Stan con Actividad Religiosa

• Realizan recorrido del señor Esquipulas en las márgenes del río Coatán en Tapachula.

Tapachula, Chiapas 4 de Octubre del 2025.- La tragedia provocada por el paso del huracán Stan en octubre del 2005, sigue vigente en la memoria de miles de damnificados, quienes perdieron a familiares y amigos durante la crecida repentina de ríos en la costa de Chiapas, principalmente en Tapachula.

Este sábado, decenas de habitantes de las colonias ubicadas en las márgenes del río Coatán, en donde desaparecieron varias familias y la crecida del afluente se llevó viviendas, vehículos, árboles y todo a su paso; realizaron un recorrido con el señor Esquipulas en hombres, así como lo bañaron con aguas del río Coatán.

Los feligreses católicos, recorrieron las calles de la colonia Las Americas, en el marco del “20 aniversario de la tragedia” provocada por el paso del meteoro, que también afecto a 41 municipios de la región Costa-Soconusco y Sierra.

Luego de la procesión., en la iglesia del señor de Esquipulas se ofició una misa a donde asistieron decenas de personas.

De igual forma, en el obelisco que se encuentra al margen del río coatancito en la colonia Las Americas. El luchador social Carlos Tapia Ramírez Presidente del Consejo Regional de Damnificados de Stan, señalo que el pueblo tiene memoria y aseveró que Pablo Salazar Mendiguchia ex gobernador es persona “NO grata en Chiapas”.

Dijo que a dos décadas la tragedia del huracán Stan, aún existe la inconformidad entre la población damnificada, lastimada por la corrupción y pobreza extrema.

Sobre todo, por la aplicación fraudulenta de los fondos para la reconstrucción y la falta de transparencia del gobierno de Pablo Salazar.

El luchador social solicitó a las autoridades estatales y federales, que se reabran las carpetas de investigación en la FGF y la FGE por fraude, enriquecimiento ilícito, abuso de poder, que ha sido encubierto por la mafia del poder de gobiernos anteriores.

Con estas acciones se recuerdan un aniversario más de la tragedia y el paso del huracán Stan en las costas y el Soconuco donde dejó a miles de damnificados. EL ORBE/ Mesa de Redacción.