SSP y FGE detienen a dos masculinos en posesión de arma de fuego hechiza y narcóticos en Villaflores

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos masculinos en posesión de arma de fuego hechiza y presuntos narcóticos en el municipio de Villaflores.

Derivado de la implementación de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social sobre el tramo carretero Villaflores al poblado Cristóbal Obregón, guardias estatales detuvieron a Luis “N” alias “El Paloma” y a Rosenberg “N”, a quienes les aseguraron un arma de fuego hechiza, 73 dosis con las características de la droga conocida como cristal y 15 bolsitas de nylon transparente con al parecer cocaína. Los detenidos viajaban a bordo de una motocicleta marca Italika sin placas de circulación.

Por estos hechos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias de prevención, combate e inhibición de delitos en Chiapas.