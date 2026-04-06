Cerca de 20 Millones de Mexicanos ya Reciben Pensión: Secretaría del Bienestar

Programas del Bienestar han Contribuido a Reducir la Pobreza en el País
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Destacan que los Apoyos se Entregarán de Manera Permanente, por Decreto Presidencial
Ciudad de México, 5 de Abril.-La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que, por primera vez en la historia de México, más de 18.2 millones de adultas y adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad reciben una pensión.
Indicó que las Pensiones para el Bienestar han contribuido a la reducción de la pobreza en 13.5 millones de mexicanas y mexicanos. «El presupuesto es del pueblo y regresa a las y los mexicanos a través de los programas y pensiones, esto es posible gracias al manejo adecuado del presupuesto y austeridad».
Además, 1.6 millones de derechohabientes reciben el pago de 3 mil 300 pesos bimestrales de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Las pensiones se fortalecen con el Programa Salud Casa por Casa, el cual da seguimiento a la salud de 14.5 millones de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, a quienes los servidores de la salud ofrecen consultas médicas domiciliarias y gratuitas.
Detalló que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las Pensiones para el Bienestar se fortalecen para llevar bienestar a todos los rincones del país y «hoy son derechos que coadyuvan a combatir la pobreza y desigualdad. Las Pensiones para el Bienestar son para siempre». Sun