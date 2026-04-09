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Senado Declara Constitucional Reforma Contra «Pensiones Doradas»

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Dicha Reforma ya fue Aprobada por 20 Congresos Estatales, Entre Ellos el de Chiapas
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Ningún Servidor Público Podrá Tener una Pensión Arriba de los 67 mil Pesos

Ciudad de México, 8 de Abril.-El Senado de la República realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma contra las llamadas «pensiones doradas».
Durante la sesión vespertina, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, realizó la declaratoria constitucional luego de que fue aprobada por 20 congresos estatales.
La senadora por Morena expuso que con esta reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se pone fin a los excesos de servidores públicos, se fortalece la política de austeridad y de humanismo.
Los congresos que avalaron la reforma al artículo 27 constitucional fueron:
-Baja California
-Baja California Sur
-Campeche
-Chiapas
-Colima
-Guerrero
-Hidalgo
-Michoacán
-Nayarit
-Oaxaca
-Puebla
-Quintana Roo
-Sinaloa
-Sonora
-Tabasco
-Tlaxcala
-Veracruz
-Yucatán
-Zacatecas
-Ciudad de México.
La reforma establece que ninguna persona servidora pública de organismos públicos como CFE, Pemex y Nafin, entre otros, deberá tener una jubilación o pensión mayor a la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente, lo cual se traduce en un aproximado de 67 mil pesos. Sun

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