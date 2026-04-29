Asiste ERA a Conmemoración del 201 Aniversario de la instalación del Poder Judicial en Chiapas

*- Destacó el Espíritu Patriota, Soberano, Democrático y Federalista de Chiapas

*- recordó el legado de próceres chiapanecos como Fray Matías de Córdova y Ordóñez, Joaquín Miguel Gutiérrez y Ángel Albino Corzo

*- *“Chiapas Tiene Origen, Tiene Historia, Pero Sobre Todo Tiene Destino y Tiene Futuro”: Juan Carlos Moreno Guillén

*EL GOBERNADOR EDUARDO RAMÍREZ PUNTUALIZÓ QUE LA ENTIDAD REFRENDA SU COMPROMISO CON UNA JUSTICIA PRONTA, EXPEDITA Y CERCANA A LA GENTE.

Con el propósito de fortalecer la memoria histórica institucional y reafirmar el compromiso con la impartición de justicia, el Estado de derecho y la paz social, el gobernador constitucional del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezaron la conmemoración del 201 aniversario de la instalación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con la presentación de la edición facsimilar de la primera Constitución de Chiapa de 1825.



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Durante su mensaje, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, recordó el legado de próceres chiapanecos como Fray Matías de Córdova y Ordóñez, Joaquín Miguel Gutiérrez y Ángel Albino Corzo, y destacó el espíritu patriota, soberano, democrático y federalista de Chiapas. Asimismo, puntualizó que, a 201 años de la instalación del Poder Judicial, la entidad refrenda su compromiso con una justicia pronta, expedita y cercana a la gente.“Porque cuando hay justicia, hay confianza. Y cuando hay confianza, hay prosperidad”, expresó el mandatario al tiempo de felicitar a quienes integran el Poder Judicial.Por su parte, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén destacó que el legado histórico de este documento, permite conocer y afirmar la identidad de las y los chiapanecos, y señaló que quien no conoce su historia, no conoce su presente adecuadamente y no tendrá certeza sobre su destino.Asimismo, afirmó que la Constitución es el reflejo del momento que vive una sociedad, el alma de una nación y la ventana que permite a los pueblos vislumbrar su futuro, por lo que este documento resulta fundamental para entender el presente del estado. “Chiapas tiene origen, Chiapas tiene historia, pero sobre todo Chiapas tiene destino y tiene futuro”, enfatizó.La presentación de este documento histórico, que data de la época de los orígenes de este Tribunal de Justicia, es un logro que fue posible gracias al trabajo conjunto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, destacando la valiosa colaboración del director del Archivo General del Estado, Carlos Román García, y del escritor, investigador y docente, Valente Molina Pérez, quienes aportaron sus conocimientos para rescatar y difundir este importante legado, que marcó el inicio de un marco jurídico propio para Chiapas.En este acto también se contó con la intervención de la magistrada del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, Sandra Ivonne Gómez Domínguez; así como del investigador Valente Molina Pérez; quienes, además de ofrecer un recorrido histórico y un contexto del trabajo realizado, se congratularon por la labor que se está gestando desde el Poder Judicial, para acercar la justicia a la ciudadanía, en especial a los pueblos originarios.A más de dos siglos de su promulgación, este acto representa tanto un ejercicio de memoria, como un compromiso renovado con la justicia, el Estado de derecho y la paz social, recordando que nuestras raíces jurídicas siguen guiando el presente y el futuro de Chiapas.Estuvieron presentes la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Gral. Brig. E.M. J. Inés Meléndez Estrada; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Chiapas, Magali Anabel Arellano Córdova; la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Edna Maritza Morales Bautista; y la consejera presidenta del IEPC, Marina Martha López Santiago.De igual manera, asistieron representantes de las Fuerzas Armadas, integrantes de la Mesa de Paz, diputadas y diputados, consejería del IEPC, consejeras y consejeros de la Judicatura, magistradas, magistrados, juezas y jueces, así como personas servidoras del pueblo. Boletín Oficial