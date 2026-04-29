miércoles, abril 29, 2026
spot_img
InicioPortadaTapachula Presente Ante el Mundo en Tianguis Turístico 2026: Yamil Melgar.
Portada

Tapachula Presente Ante el Mundo en Tianguis Turístico 2026: Yamil Melgar.

0
20

*- El Alcalde Asistió al Evento Desarrollado en Acapulco, Guerrero, Para Proyectar a Tapachula Como Destino Turístico.
*- Se Consolida al Turismo Como Motor de Transformación.

Acapulco, Guerrero; a 28 de abril de 2026.– En el marco del Tianguis Turístico México 2026, el presidente municipal Yamil Melgar se sumó a la estrategia de promoción impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez y encabezada por el secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén, para proyectar al estado en el escaparate turístico más importante del país. En su edición número 50, este encuentro reúne compradores internacionales, miles de profesionales del sector y más de 58 mil citas de negocios, consolidándose como una plataforma clave para abrir oportunidades.

Durante esta agenda de trabajo, en la que participa también el subsecretario de Promoción Turística, Javier Domínguez, así como la directora de Turismo Municipal, Pamela Rojo, el alcalde sostuvo reuniones con empresas y prestadores de servicios para promover a Tapachula como destino de naturaleza, cultura, gastronomía y turismo de reuniones, bajo el paraguas de promoción de Chiapas.
Yamil Melgar destacó que estos foros fortalecen alianzas estratégicas, permiten posicionar destinos emergentes y atraer visitantes, inversión y desarrollo para la región. Asimismo, reconoció la participación de empresarias y empresarios tapachultecos que se han sumado a esta visión conjunta de promoción turística.
Con esta participación, Tapachula refrenda su compromiso de acompañar las acciones del Gobierno de Chiapas para seguir consolidando al turismo como motor de transformación, llevando al mundo el potencial de una ciudad con identidad, conectividad y futuro. Boletín Oficial

Artículo anterior
Afirma Sheinbaum que Busca Bajar más al Precio del Diesel
Artículo siguiente
Asiste ERA a Conmemoración del 201 Aniversario de la instalación del Poder Judicial en Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

El Ayuntamiento de Tapachula, te invita a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026.

Al Instante staff - 0
El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Protección Civil Municipal, te invita a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026. 📅Fecha: 6...
Leer más

Agenda de actividades públicas de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

Al Instante staff - 0
Agenda de actividades públicas de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, del 30 de Abril al 03 de Mayo del 2026 Jueves 30...
Leer más

En Riesgo Escuela con Más de 40 Años de Historia; Padres Denuncian Nuevo Intento de Despojo en Tapachula

Al Instante staff - 0
• Una persona identificada como Magdalena, presuntamente hija del donador original, ha iniciado un nuevo proceso para reclamar la propiedad; señalan. Tapachula, Chiapas; 29 de abril...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV