miércoles, abril 29, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalAfirma Sheinbaum que Busca Bajar más al Precio del Diesel
NacionalPortada

Afirma Sheinbaum que Busca Bajar más al Precio del Diesel

0
22

*- Sostiene Nueva Reunión con Empresarios Gasolineros Para Alcanzar Acuerdo
*- Precio del Diesel No Superará los 27 Pesos; Magna y Premium Continúan en 24 y 28 Pesos, Respectivamente.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes 28 de abril del 2026 que el Gobierno de México llegó a un acuerdo con dueños de gasolineras de todo el país para que el precio del diésel disminuya a 27 pesos el litro a partir de la próxima semana, esto en beneficio de la economía de las familias mexicanas.
«Me da mucho informarles que hemos llegado a un gran acuerdo: el precio del diésel va a llegar a 27 pesos y eso es a partir de la próxima semana que, poco a poco, se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos», detalló Sheinbaum a través de un video publicado en sus redes sociales.

Desde el Salón de Tesorería, Claudia Sheinbaum recordó que además ayer, lunes 27 de abril, se firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (ASEVAL) para que se reduzcan las comisiones en el pago de gasolinas y diésel con tarjetas y vales en beneficio de la economía de las familias mexicanas.
Por su parte Enrique Félix Robelo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), confirmó el acuerdo anunciado por el Gobierno de México y reiteró que el precio de 27 pesos por litro de diésel se dará de forma gradual a partir de la semana entrante.
«Pues la propuesta es llegar a los 27 pesos para la semana que entra con un apoyo ahí de todas las dependencias involucradas y el sector petrolero», apuntó Félix Robelo.

Afirma Sheinbaum que Busca Bajar más al Precio del Diesel
Artículo anterior
Empresarios de Tapachula Apuestan por Financiamiento para Reactivar la Economía del Soconusco
Artículo siguiente
Tapachula Presente Ante el Mundo en Tianguis Turístico 2026: Yamil Melgar.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Team Warrior’s Conquista Cinturones del WBC en Torneo Nacional

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas 29 de abril de 2026.- La Academia de Artes Marciales Mixtas Team Warrior's colocó nuevamente a Tapachula en el escenario deportivo nacional...
Leer más

En San Cristóbal, aprehenden a cinco presuntos extorsionadores: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en enero de 2025 La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron un mandamiento judicial en contra...
Leer más

El Ayuntamiento de Tapachula, te invita a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026.

Al Instante staff - 0
El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Protección Civil Municipal, te invita a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026. 📅Fecha: 6...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV