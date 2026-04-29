Empresarios de Tapachula Apuestan por Financiamiento para Reactivar la Economía del Soconusco

Tapachula, Chiapas; 28 de Abril de 2026.- Con la mira puesta en dinamizar la actividad comercial e industrial de la región, la CanacintraDelegación Tapachula, anunció la realización del Encuentro de Financiamiento y Negocios, una estrategia orientada a enfrentar la baja liquidez que afecta al sector productivo.

El evento, que se llevó a cabo en el Parque Acuático Lu’um Ha, surge como respuesta a las afectaciones derivadas de los bloqueos en aduanas, situación que ha reducido el flujo de visitantes centroamericanos y en consecuencia, el consumo local.

Abel Ruiz Méndez, presidente del organismo empresarial, señaló que si bien la economía no está en crisis, sí atraviesa un periodo de baja productividad.

Explicó que numerosas empresas operan únicamente para sostener su plantilla laboral, lo que limita su capacidad de crecimiento.

En este contexto, el encuentro busca facilitar el acceso a financiamiento por un monto estimado de entre 100 y 200 millones de Pesos, dirigido principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas.

Como parte de la estrategia, se destacó la coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar esquemas crediticios accesibles. Entre ellos, un convenio con Nacional Financiera que permite otorgar créditos de hasta 2.5 millones de Pesos con respaldo estatal, programas de la Secretaría del Campo con montos que van de 30 mil a un millón de Pesos sin garantía, y seguros productivos que protegen ante pérdidas por fenómenos climáticos o contingencias pecuarias.

Subrayó la importancia de que el empresariado local se fortalezca ante la llegada de nuevos proyectos de infraestructura en la región, como los Polos de Desarrollo, que atraerán a grandes compañías con alta demanda de servicios.

De no aprovechar esta coyuntura, dijo, las oportunidades podrían ser ocupadas por empresas externas, tanto nacionales como internacionales.

El Encuentro de Financiamiento y Negocios se perfila, así, como una plataforma clave para que los empresarios del Soconusco accedan a recursos, amplíen su visión y se preparen para competir en un entorno económico en transformación. EL ORBE/Nelson Bautista