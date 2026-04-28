Designan 2,500 Mdp Semanales Para Controlar Precio de Gasolina

Ciudad de México; 27 de Abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno Federal apoya con 2 mil 500 millones de Pesos semanales para mantener el precio de la gasolina magna y premium a nivel nacional, ante el aumento del combustible en todo el mundo derivado de la guerra en Irán.

«Hoy la gasolina magna cuesta menos de 24 pesos y el diésel en promedio está sobre 28. ¿Cómo es que logramos no aumentar el precio? Porque el gobierno federal está dando un incentivo a la gasolina y al diésel. Ese incremento que se provoca por lo internacional, el gobierno está apoyando para que nos incremente el precio de los combustibles», expresó.



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Durante la conferencia matutina de este lunes 27 de abril, la Mandataria federal explicó que el precio de la gasolina y diesel en todo el mundo se ajusta al precio internacional, por lo que la guerra en Irán generó que el precio del petróleo subiera de 56 Dólares por barril a 110 Dólares. Destacó que las acciones del gobierno federal han mantenido los precios de combustible en México.En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo comentó que de no ser subsidiado por el Gobierno Federal y con la ayuda de bancos y empresas de vales de este servicio, la gasolina magna costaría hasta 32 Pesos por litro y el diésel, más de 35 Pesos.«¿Cuánto está apoyando sobre 2 mil 500 millones de pesos semanales? El apoyo es como de 5 mil millones, pero sí compensamos con lo que está captando Pemex, por lo que todavía tiene de exportación de petróleo, entonces es como 2 mil 500 millones de pesos semanales», dijo.Sheinbaum Pardo explicó que se reunió con gasolineros, la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales (Aseval) para establecer un tope al precio del combustible y disminuir comisiones por pago con tarjeta de crédito o débito y no afectar al pueblo de México.«Mañana nos reunimos con los gasolineros para que todavía bajemos más el precio del diesel. Si aumenta el precio del diésel, impacta en el precio de los productos. (…) Decirle al pueblo de México, a la gente, que estamos trabajando para que no aumente el precio de los combustibles y, al contrario, para ver cómo podemos reducirlo más todavía», garantizó.La presidenta reiteró que la meta es digitalizar todos los servicios en gasolineras y casetas y que las comisiones lleguen a cero pesos en todo el país. Esta mañana, la mandataria anunció un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) para disminuir las comisiones en los pagos con tarjeta y vales en gasolineras del país.Sun