Vadhir Apuesta por el Cine de Terror

Matthew Stein, productor de los clásicos del terror Scream y Halloween, apoyará ahora a un grupo de mexicanos en el que se encuentra Vadhir Derbez, quien será parte de una historia de terror psicológico. El proyecto, titulado «The house on Tifton Lake», ya cuenta con el presupuesto necesario para rodarse este año en locaciones de Georgia, en EU. Además de Vadhir, quien ya incursionó en el género de miedo con la cinta mexicana «El amarre» y la estadounidense «Exorcismo en el séptimo día», se encuentran los artistas nacionales Sandra Becerril, autora del guión, y Henry Bedwell («Más negro que la noche»), quien dirige.

“Es sobre millennials que llegan a una mansión cerca de un lago y empiezan a suceder cosas raras; es un terror psicológico que funciona y que se escribió específicamente para Vadhir”, comenta Becerril. “Matthew (quien produce) con toda su experiencia, dio consejos, dijo muchas cosas de cómo desarrollar la historia, hacia dónde llevarla”, ahonda. Desde hace dos años la escritora comenzó a crear el guión, al que luego se sumaría «Bedwell. The house on Tifton Lake» surgió a iniciativa de Larry Robinson, mánager de ella, y Vadhir, que tiene entre sus objetivos que sus clientes trabajen en proyectos conjuntos, principalmente apoyando el talento latino. El presupuesto es de corte independiente para los estándares estadounidenses, comenta Becerril, pero con ese dinero se alcanzarían a hacer más de cinco películas mexicanas actuales. SUN