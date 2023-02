Aseguran que Thalía y Tommy Mottola Estarían Separados

El distanciamiento entre Thalía y su esposo Tommy Motola ha provocado que tome fuerza la versión de que la pareja está separada desde hace semanas, pues no han sido captados juntos y contrario a lo que siempre ocurría, la cantante no publicó ningún contenido en sus redes de Navidad o Año Nuevo con su esposo e hijos. Thalía, que es muy activa en redes sociales y que suele postear divertidos reels con su esposo en Instagram, no ha publicado con Motola desde hace varias semanas, su última publicación en la que lo menciona fue a inicios de diciembre, para celebrar sus 22 años de casados.

La versión de una supuesta separación de la pareja señala que ésta podría deberse a una infidelidad del productor, de 74 años con la cantante peruana Leslie Shaw, de 33 años. El programa Magaly ATV indagó de dónde sale esta información, pues aunque a lo largo del estable matrimonio entre Thalía y Motola se ha dicho que el productor «es de ojo alegre», no se han confirmado estos dichos, y es ahora cuando han tomado más fuerza. La cantante peruana Leslie Shaw grabó un video con Thalía y Farina hace dos años, llamado «Estoy soltera», lo que significó un gran impuso para Shaw y la rapera Farina. SUN