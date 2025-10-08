En una encantadora mañana, Denise López Espinal fue la protagonista de una amena celebración por motivo de su cumpleaños, en donde estuvo rodeada del cariño de su familia y amigas cercanas. Acompañada por su querida madre Chachis Espinal, su hermano Guillermo López y su pequeño hijo Guillermo López Espinal, la guapa festejada disfrutó de una jornada especial, en la que no faltaron los buenos deseos, las risas y los lindos detalles.
Uno de los momentos más emotivos fue cuando Guillermo y su hijo deleitaron a las invitadas con bellas piezas al piano, gesto que añadió un toque musical y elegante a la celebración.
Denise Celebró su Cumpleaños Rodeada de Cariño
