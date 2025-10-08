miércoles, octubre 8, 2025
Denise Celebró su Cumpleaños Rodeada de Cariño
Denise Celebró su Cumpleaños Rodeada de Cariño

En una encantadora mañana, Denise López Espinal fue la protagonista de una amena celebración por motivo de su cumpleaños, en donde estuvo rodeada del cariño de su familia y amigas cercanas. Acompañada por su querida madre Chachis Espinal, su hermano Guillermo López y su pequeño hijo Guillermo López Espinal, la guapa festejada disfrutó de una jornada especial, en la que no faltaron los buenos deseos, las risas y los lindos detalles.
Uno de los momentos más emotivos fue cuando Guillermo y su hijo deleitaron a las invitadas con bellas piezas al piano, gesto que añadió un toque musical y elegante a la celebración.

Rodeada del cariño de grandes amigas, así celebró un año más de vida la encantadora Denise López.
OCTUBRE 08 DE 2025
