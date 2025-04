* UNIDAD MÉDICA FAMILIAR #01 se encuentra en Jornada de vacunación del 26 de abril al 03 de mayo 2025.

Aplicación de vacunas de:

* Influenza a partir de los 6 meses de edad y Refuerzo anual

* Tetano a partir de los 11 años para quienes no tienen o tengan esquema de vacunación completa

* Neumococo 13 Valente como dosis única a personas de 20 a 59 años

* SRP (Sarampión, rubeola y parotiditis) para niños de un año y año y 18 meses (Refuerzo para niños de 6 años)

* Rotavirus: niños de 2 y 4 meses

* Hexavalente: niños de 2, 4, 6 meses y Refuerzo a los 18 meses

Contamos con puestos semifijos de 9 de la mañana a 14:00 horas* chedrahui del mercado san juan* mercado San juan* sendero peatonal* Walmart

Modulo no derecho habiente (personas que no cuenten con seguro social, mexicanos o extranjeros) de 8:30 am a 7 pm

* Aplicación de vacunas COVID única y exclusivamente en la unidad

Hoy aplicaron vacunas en El orbe

