InicioAl InstanteAnuncian jubilados de Pemex cierre indefinido de Terminal de Pemex en Puerto... Al Instante Anuncian jubilados de Pemex cierre indefinido de Terminal de Pemex en Puerto Chiapas. 13 agosto, 2025 0 338 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail El superintendente de la estación de Pemex en Tapachula comenta que hoy nuevamente cerraron el acceso los jubilados, pero que a las 3 de la tarde están listos 12 autotanques para salir a ruta Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Artículo anteriorPresentan emblema de OLINIA; En Septiembre se conocerá Diseño de Vehículos Electrícos.Artículo siguienteEl Aeropuerto Internacional de #Tapachula se prepara para Recibir a la Presidenta de México; Claudia Sheinbaum Pardo RELATED ARTICLES Al Instante Con obras y apoyos directos, Eduardo Ramírez impulsa educación, salud y campo en Pantepec 13 agosto, 2025 Al Instante Se Prevé la Visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Tapachula 13 agosto, 2025 Al Instante Pakales y Fiscalía General del Estado, Realizan Operativo en Centro de Rehabilitación Mazatán 13 agosto, 2025 EL ORBE AL MOMENTO: Con obras y apoyos directos, Eduardo Ramírez impulsa educación, salud y campo en Pantepec Al Instante staff - 13 agosto, 2025 0 En el municipio de Pantepec, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha acciones en materia de educación, salud y campo. Destacó que el... Leer más Se Prevé la Visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Tapachula Al Instante staff - 13 agosto, 2025 0 Tapachula, Chiapas 13 de Agosto del 2025.- Este jueves 14 de Agosto se tiene prevista la visita de la Presidente de México, Claudia Sheinbaum... Leer más Pakales y Fiscalía General del Estado, Realizan Operativo en Centro de Rehabilitación Mazatán Al Instante staff - 13 agosto, 2025 0 Mazatán, Chiapas 13 de Agosto del 2025.- Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, irrumpieron en las instalaciones del Centro de Rehabilitación "Mazatán",... Leer más Cargar más MAS Popular Con obras y apoyos directos, Eduardo Ramírez impulsa educación, salud y campo en Pantepec 13 agosto, 2025 Se Prevé la Visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Tapachula 13 agosto, 2025 Pakales y Fiscalía General del Estado, Realizan Operativo en Centro de Rehabilitación Mazatán 13 agosto, 2025 Sentencias humanistas fortalecen el acceso a la justicia para las personas con discapacidad 13 agosto, 2025 Cargar más