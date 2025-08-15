México y Guatemala Reafirman Compromisos en Cooperación para el Desarrollo, Seguridad, Trenes, Energia y Medio Ambiente

ADELANTO: ENCUENTRO BILATERAL MÉXICO-GUATEMALA, EN EL COMANDO AÉREO DEL NORTE PETÉN, GUATEMALA

MÉXICO Y GUATEMALA REAFIRMAN COMPROMISOS EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SEGURIDAD, TRENES, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

* En seguridad se continuará trabajando para garantizar que las frontera entre ambos países serán espacios de paz; en energía se buscarán soluciones limpias y sustentables que permitan la interconexión y seguridad energética

* En infraestructura ferroviaria se impulsará la conexión del Tren Maya hacia Guatemala para conectar las economías, fortalecer el comercio, el turismo y la integración regional; mientras que en medio ambiente se buscará acciones coordinadas en defensa de la riqueza natural compartida

* En migración, acordaron elaborar un Protocolo Binacional de repatriación de personas migrantes e implementar un Programa de Trabajo Temporal bilateral, informó el Presidente Bernardo Arévalo

En el encuentro bilateral realizado en Petén, Guatemala, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, reafirmaron compromisos concretos en cooperación para el desarrollo, seguridad, infraestructura ferroviaria, energía y medio ambiente.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la relación bilateral entre ambos países es un ejemplo de lo que puede lograrse cuando existe voluntad política, respeto mutuo y amor al pueblo, ya que aseguró, la cooperación no es una opción, sino un deber fraterno.

“México y Guatemala demostramos que la voluntad de dos naciones hermanas con gobiernos comprometidos con la justicia y sus pueblos pueden avanzar hacia un futuro más digno”, expresó en el Comando Aéreo del Norte de Guatemala.

Detalló que los compromisos consisten en:

* Seguridad: garantizar que las fronteras de ambos países sean espacios de paz, donde se protejan a las personas y se combata el crimen que atenta contra el bienestar de los pueblos

* Infraestructura ferroviaria: Impulsar proyectos que conecten las economías y fortalezcan el comercio, el turismo y la integración regional, como es el caso de la conexión del Tren Maya hacia Guatemala y eventualmente a Belice. Además, se unirán esfuerzos para conectar de la ciudad guatemalteca de Tecún Umán, hacia Ciudad Hidalgo, Chiapas.

* Energía: Soluciones limpias y sustentables que permitan la interconexión para el crecimiento y garantizar la seguridad energética, así como la eficiencia en el suministro sin comprometer el porvenir de las futuras generaciones.

* Medio Ambiente: acciones coordinadas en defensa de la riqueza natural compartida entre bosques, selvas, ríos y lagos.

* Cooperación para el desarrollo: Polos de Desarrollo para el Bienestar para incentivar el progreso de la frontera y de ambos países.

La Jefa del Ejecutivo Federal, destacó que México reconoce y aplaude el compromiso con la transparencia y el empeño para gobernar con la mirada en el pueblo y no en los privilegios del Presidente Arévalo, por lo que hizo un llamado para que ambas naciones continué caminando juntas.

“Sigamos caminando juntos presidente Arévalo, sigamos defendiendo la soberanía, la dignidad y la esperanza de nuestros pueblos, sigamos construyendo puentes de cooperación, amistad y solidaridad, porque cuando dos naciones soberanas caminan lado a lado, no hay desafío que no podamos enfrentar ni sueño que no podamos alcanzar”, agregó.

El Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expuso que como parte de los compromisos realizados por ambas naciones en materia de migración acordaron elaborar un Protocolo Binacional de Repatriación de personas migrantes, además se implementará un Programa de Trabajo Temporal bilateral para promover la migración laboral segura y digna.

Agregó que la relación bilateral con México es natural, dinámica y estratégica gracias a que se comparten intereses mutuos, por ello, reconoció la iniciativa del Gobierno de México para impulsar acciones que generar desarrollo en ambas naciones como es el caso de la conexión con el Tren Maya, así como los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada, por ello, agradeció la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la cual, dijo, es motivo de alegría y destacó que el trabajo conjunto y colaborativo continuará para cumplir su compromiso con el pueblo de México y de Guatemala.

“Contar con su presencia en territorio guatemalteco, el día de hoy, es motivo de mucha alegría y de mucho orgullo para todos los guatemaltecos; ciertamente, para este gobierno. Un gobierno que desde el comienzo encontró en el suyo los compromisos compartidos de trabajo por el bienestar de los pueblos, al servicio de los pueblos y para transformar realidades que, siendo el producto de enormes sufrimientos históricos, no dejan de atesorar la esperanza de ese futuro brillante que todos y todas, los pueblos de la región, nos merecemos”, concluyó.