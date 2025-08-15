Respecto a una publicación que circula en redes sociales en la que un elemento femenil de la Policía Municipal de Cintalapa denuncia una violación sexual, por parte del Director de la Policía Municipal de Cintalapa, la Fiscalía General del Estado informa que este video es sobre hechos ocurridos hace seis años, y en su momento se integró una carpeta de investigación, misma que fue judicializada y el imputado sometido a proceso.

Por tanto, la FGE precisa que la información proporcionada en redes no se trata de un caso actual.