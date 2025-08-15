viernes, agosto 15, 2025
La Fiscalía General del Estado informa
Al Instante

La Fiscalía General del Estado informa

Respecto a una publicación que circula en redes sociales en la que un elemento femenil de la Policía Municipal de Cintalapa denuncia una violación sexual, por parte del Director de la Policía Municipal de Cintalapa, la Fiscalía General del Estado informa que este video es sobre hechos ocurridos hace seis años, y en su momento se integró una carpeta de investigación, misma que fue judicializada y el imputado sometido a proceso.

Por tanto, la FGE precisa que la información proporcionada en redes no se trata de un caso actual.

México, Guatemala y Belice Anuncian el Correcdor Biocultural más Grande del Mundo en su Tipo

ACUERDO HISTÓRICO MÉXICO, GUATEMALA Y BELICE ANUNCIAN EL CORREDOR BIOCULTURAL MAS GRANDE DEL MUNDO EN SU TIPO: CORREDOR BIOCULTURAL SELVA MAYA. PRESERVARÁ 5.7...
Con Justicia Terapéutica, se fortalece el enfoque humanista de la justicia en Chiapas

-Se impulsa la reinserción social y se atienden las causas del delito mediante un programa integral y multidisciplinario. El Poder Judicial del Estado de Chiapas...
En operativo interinstitucional detienen a tres masculinos con armas de fuego y presuntos narcóticos en Huehuetán.

▪︎ Los detenidos manifestaron pertenecer a una célula delictiva. En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de...
Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

