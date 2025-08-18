Autoridades de seguridad aprehenden a presunto violador de Oxchuc: FGE

– El órgano jurisdiccional determinará su situación legal

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Tomás “N”, como presunto responsable de violación agravada, cometido en perjuicio de dos personas del sexo femenino de identidad reservada, por hechos ocurridos en la comunidad Puiljá del municipio de Oxchuc, el 19 de septiembre de 2014.

El presunto agresor fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito judicial de Ocosingo, quien definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos y procurar justicia para las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.