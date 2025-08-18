martes, agosto 19, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAprehenden a presunta secuestradora: FGE
Al InstanteRojas

Aprehenden a presunta secuestradora: FGE

0
16

Aprehenden a presunta secuestradora: FGE

– Es objetivo prioritario de secuestro, por hechos ocurridos en febrero de 2022

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Paola “N”, como presunta responsable de secuestro exprés en su modalidad de extorsión, en agravio de una persona de identidad resguardada, por hechos ocurridos en el ejido Punta Arena, municipio de Catazajá, en febrero de 2022.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima fue privada ilegalmente de su libertad por la indiciada y un grupo de personas, quienes le exigían la cantidad de 850 mil pesos para su liberación.

Paola “N”, considerada el Objetivo Prioritario número 53 en materia de secuestro, quedó a disposición del órgano jurisdiccional, para que determine su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Corrupción y Cero Impunidad.

Artículo anterior
Autoridades de seguridad aprehenden a presunto violador de Oxchuc: FGE
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Autoridades de seguridad aprehenden a presunto violador de Oxchuc: FGE

Al Instante staff - 0
- El órgano jurisdiccional determinará su situación legal La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión...
Leer más

SSP imparte pláticas de Educación Vial y Atención al Reglamento de Tránsito en Chiapas

Al Instante staff - 0
Con el objetivo de garantizar una cultura vial, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto...
Leer más

Chiapas marca precedente nacional con la Firma del Acuerdo por una Justicia con Perspectiva de Género, Infancias y Adolescencias

Al Instante staff - 0
* Atestigua gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ejercicio de compromiso y responsabilidad interinstitucional en materia de justicia. Desde las instalaciones de la sede del Poder Judicial...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV