Aprehenden a presunta secuestradora: FGE

– Es objetivo prioritario de secuestro, por hechos ocurridos en febrero de 2022

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Paola “N”, como presunta responsable de secuestro exprés en su modalidad de extorsión, en agravio de una persona de identidad resguardada, por hechos ocurridos en el ejido Punta Arena, municipio de Catazajá, en febrero de 2022.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima fue privada ilegalmente de su libertad por la indiciada y un grupo de personas, quienes le exigían la cantidad de 850 mil pesos para su liberación.

Paola “N”, considerada el Objetivo Prioritario número 53 en materia de secuestro, quedó a disposición del órgano jurisdiccional, para que determine su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Corrupción y Cero Impunidad.