SSP imparte pláticas de Educación Vial y Atención al Reglamento de Tránsito en Chiapas

Con el objetivo de garantizar una cultura vial, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, en coordinación con la Dirección de la Guardia Estatal Vial Preventiva, impartieron pláticas de Educación Vial y Atención al Reglamento de Tránsito en distintos municipios del estado.

Las personas beneficiadas fueron las y los asistentes que, por primera vez, realizaban el trámite para la obtención de su licencia para conducir en los municipios de Berriozábal, San Fernando, Cacahoatán, Socoltenango, Ángel Albino Corzo, Venustiano Carranza, Mezcalapa y de Siltepec. Exhortándolos a hacer consciencia sobre la responsabilidad al manejar.

Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la proximidad social y reforzar los conocimientos de la ciudadanía en materia de educación vial, fomentando así una cultura de prevención y responsabilidad en la vía pública.

La actividad buscó enfocarse en la conciencia sobre el uso del casco por parte de las y los motociclistas, prestar atención a los señalamientos viales, reflexionar sobre las consecuencias derivadas de la falta de precaución al conducir o transitar y respetar las normas como peatones, especialmente al momento de cruzar calles.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, siguiendo los lineamientos de esta Nueva ERA, dirigida por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, reafirma su compromiso con el refuerzo de una cultura vial responsable, que prevenga accidentes y garantice la seguridad de todas y todos los chiapanecos.