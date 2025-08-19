Arrancan Rutas de la Salud: Esta semana se abastecerán 15 millones de Medicamentos e Insumos a más de 8 mil Unidades del IMSS Bienestar

martes, agosto 19, 2025
ARRANCAN RUTAS DE LA SALUD: ESTA SEMANA SE ABASTECERÁN 15 MILLONES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A MÁS DE 8 MIL UNIDADES MÉDICAS DEL IMSS BIENESTAR

•⁠ ⁠Entre este martes y el sábado 23 de agosto se realizará la entrega de los 10 mil 497 paquetes con la cantidad de medicamentos suficientes para un mes de abasto

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la puesta en marcha de las Rutas de la Salud, un nuevo mecanismo de distribución de medicamentos que, en su primera semana, entregarán 15 millones de piezas de 147 tipos de medicamentos e insumos médicos de primer nivel para las 8 mil 61 Unidades Médicas del IMSS Bienestar de todo el país.

“A partir de hoy entra este nuevo proceso de distribución de medicamentos, de aquí al fin de semana se reparten en los centros de salud y van a seguir haciéndolo. Y la próxima semana inicia la distribución de esta misma forma en todos los hospitales, los oncológicos ya tuvieron su distribución la semana pasada, entonces, vamos avanzando y mejorando este gran sistema de salud del IMSS Bienestar”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que las Rutas de la Salud comienzan del 19 al 23 de agosto con mil 6 (1,006) rutas que entregarán los primeros 10 mil 497 kits.

Puntualizó que representan mucho más que un modelo de distribución, ya que se trata de la garantía que médicos, médicas y pacientes cuenten con lo necesario, por ello, se entregarán kits de medicamentos para un mes.

