En operativo interinstitucional detienen a masculino con arma de fuego y al parecer cristal en Villaflores

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano, detuvieron a un presunto responsable del delito de violación a la Ley Federal de armas de fuego y explosivos, y contra la salud, en el municipio de Villaflores.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Nuevo México del municipio de Villaflores, elementos de seguridad aplicaron control preventivo a Jesús “N” quien viajaba a bordo de un vehículo marca Ford tipo Lobo King de color negro con placas de circulación del estado de Chiapas.

Al detenido se le aseguró un arma Ak-47, conocida como cuerno de chivo calibre 7.62×39, un cargador de plásticos abastecido, 30 cartuchos útiles del calibre 7.62×39, 9 bolsitas de nylon con las características de la droga conocida como cristal, equipo táctico (Chaleco y placas balísticas) y dinero en efectivo.

El detenido junto a los objetos asegurados como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para dar inicio a la carpeta de investigación y determinación de su situación jurídica por los delitos que resulten.

Cabe destacar, que el presunto responsable es presunto miembro de un grupo de la delincuencia organizada, en la zona de la Fraylesca.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en coordinación interinstitucional para el combate frontal a los delitos de la delincuencia común y organizada en el estado de Chiapas, para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía.